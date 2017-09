Döntött a Közgyűlés: eladják a Bálnát

"Tegyük a szívünkre a kezünket, és kérdezzük meg magunktól, hogy gondoltuk-e volna, hogy ez az épület nem csak megépül, hanem egyszer meg is nyílik." "A Bálna lekerült a rajzasztalról, amivel esélyt kapott arra, hogy még több és még jobb bérlőket találjon. Egy félbehagyott beruházást mindig nehéz beindítani, látható ez több pesti torzón is. Ám a mai napon sikerült kipipálni egy újabb pontot a legproblémásabb budapesti projekteket összegző "Fehér könyvben"." - emelte ki a főpolgármester-helyettes. Ezt követően Bagdy végigmondta a CET, ma már Bálna hányattatott sorsáról szóló történetet, pontonként sorra vette a múlt és a jelenen jogi és pénzügyi problémáit, majd hangsúlyozta, hogy mostantól ne a gondokkal törődjünk, hanem inkább tekintsünk a jövőbe. "Legyen ez Budapest Eiffel-tornya." - fejezte ki reményét a főpolgármester-helyettes. Végül hivatalosan is kimondta, amit már hosszú évek óta milliók vártak,