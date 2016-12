Nem csak stadionból épül egy rakás az országban

Az elemzés emlékeztet arra, hogy Magyarország a következő években több sportágban rendez nagy világversenyeket, és elkészülhet az új, 5000 férőhelyes budapesti konferenciaközpont is, de az ezek nélkül számolt trendek is további növekedést vetítenek előre.A 2017-ben és 2018-ban induló beruházások között Budapesten többségbe kerülnek a nagy, 100-150-200 szobás szállodák, amelyek között számos 5 csillagos is szerepel. Míg az elmúlt két évben mindössze egy ötcsillagos szállodát adtak át, addig a következő két év fejlesztései között a fővárosban hat, vidéken pedig egy szálloda nyílik meg összesen csaknem 900 ötcsillagos szobával - hívta fel a figyelmet a minőségi változásra Bálint Gergely, a KPMG ingatlan-, szabadidős és turizmusfejlesztési csoportjának menedzsere a közlemény szerint.Kitért arra, hogy közel hat éve rendületlenül nő a vendégéjszakák száma Magyarországon. A 2009-es mélyponthoz képest 2015-ig 7,1 millióval nőtt a vendégéjszakák száma, ez nagyjából fele-fele arányban bel- és külföldi turisták között oszlik meg. Bár még nincs vége az évnek, az adatok alapján a tavalyi, rekordot jelentő 26 millió vendégéjszakát az idén egymillióval sikerül túllépni.A főszezonban a kiemelt turisztikai központokban, így Budapesten és a Balaton keleti medencéjében a szobakihasználtság egész évben 80 százalék feletti, a fővárosi 4 csillagos hotelekben pedig még szeptemberben is 90 százalék feletti volt. A nagy foglaltság a KPMG szerint már kapacitásproblémát jelent, ami elkedvetlenítheti az egyébként magyarországi kiruccanást, vagy belföldi utazást tervező turistákat.Mivel azonban évek óta pezseg a hotelpiac, egyre több szállodaipari beruházás indul Magyarországon - mondta a KPMG szakértője. A szállodaszövetség adatai szerint 2015-ben országos szinten 22 új hotel nyílt meg 944 szobával. Ezekből vidéken 18 szálloda nyílt 689 szobával, míg Budapesten 4 szálloda 255 szobával. 2016 első kilenc hónapjában összesen 14 szálloda nyílt meg 866 szobával. Ebből Budapesten található 3 hotel 136 szobával, vidéken pedig 11 összesen 730 szobával.Tavaly és idén is főleg kisebb kapacitású szállodák nyíltak, így nem meglepő, hogy a következő években egyre nagyobb szállodák nyílnak majd Magyarországon - áll a KPMG közleményében.