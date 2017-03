Újabb részletek derültek ki a Lánchíd felújításáról

Mit tartalmaz a felújítás?

A BKK a Fővárosi Önkormányzat megbízásából elkészítette a Lánchíd és a Várhegy-alagút felújítására vonatkozó terveit, a Fővárosi Közgyűlés pedig 2017 február 22-én felvette a beruházást a 2017-es fővárosi költségvetésbe. A kivitelezés megindíthatóságához azonban a megvalósításról és a fedezetbiztosításról külön is döntést kell hozni, az építkezés megkezdésétől azonban várhatóan két és fél év alatt valósulhat meg a rekonstrukció.A felújítás befejeződése után a hídon a közúti forgalom továbbra is megmarad, a kerékpárosok pedig az autókkal közös sávban, felfestett piktogramok szerint haladhatnak át a hídon. Az alagútban a kerékpárosok a hegymeneti irányban önálló sávot kapnak, míg a híd felé vezető oldalon ott is a szélesített közúti sáv szélére festett kerékpárnyomon haladhatnak majd.A felújítás során alévő gyalogos-kerékpáros aluljáró nyomvonala a jobb beláthatóság érdekében módosul, így várhatóan a kerékpárosok és gyalogosok közötti konfliktusok száma is csökkenni fog.A Lánchídúj gyalogos átkelőhely létesül az északi és a déli járda között közlekedők érdekében, a Clark Ádám téren pedig szintén pótlásra kerül a híd felőli gyalogos átkelőhely, amivel a tér mind a négy térnegyede átjárhatóvá válik. A körforgalom kisméretű összehúzása miatt a gyalogos felületek növekedése várható. A Lánchíd felújításának részeként a pesti oldali közúti és villamos aluljárórendszerét is felújítják, ennek a részletes tervei azonban még nem készültek el.A híd és az alagút felújítására egyszerre kerül sor. Az építkezés során a híd - a pályalemezeinek elbontása miatt - az autósok és kerékpárosok előtt zárva lesz, a gyalogos forgalmat ütemezett gyalogos folyosó kiépítésével korlátozottan fogják biztosítani. A Várhegy alagút viszont az autós, a kerékpáros és a gyalogos forgalom előtt egyaránt zárva lesz, a tömegközlekedés menetrendszerű járatai pedig módosított útvonalon fognak közlekedni.A két és fél évig tartó beruházás teljes költségvetése várhatóan bruttó 22,33 milliárd forint lesz.