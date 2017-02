A Kártyavár rendezője szerint Donald Trump még Frank Underwoodon is túltesz

Már leforgattuk az utolsó évadot, ami hamarosan meg is jelenik. Nagyon kíváncsi vagyok, mit szólnak majd hozzá, bár a forgatókönyvhöz ugye nincs közöm. Mindig azt gondoltam, hogy a Kártyavár-beli Francis Underwood (Kevin Spacey) lenne a legőrültebb amerikai elnök. De most? Mihez képest? Úgy néz ki, a Kártyavár még visszafogott.

A Kártyavár (House of Cards) című sorozat rendezője szerint Donald Trump még a filmvásznon amerikai elnök Frank Underwoodon (Kevin Spacey) is túltesz.A német dpa hírügynökség készített rövid interjút a teljességgel Trump-ellenes James Foley-val, aki szerint rendkívül veszélyes most a politikai helyzet az USA-ban.Foley-t megkérdezték, el tudott-e volna valaha is képzelni egy olyan forgatókönyvet a sorozatnak, mint amilyen Trump első hivatali napja volt, amire úgy válaszolt:

Baloldalon a sorozatban Frank Underwood amerikai elnököt alakító Kevin Spacey, jobboldalon Donald Trump amerikai elnök az ovális irodában