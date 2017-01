Ez a véres szörnyeteg lesz Trump hivatali kocsija

ellenáll a vegyi támadásoknak, az útszéli bombáknak és a golyózápornak is,

úgy fog kinézni, mint egy elnyújtott Cadillac Escalade szedán,

fel fogja váltani azt a közel egytucat autóból álló flottát, amellyel Barack Obama közlekedett,

a Cadillac fel lesz szerelve könnygáz kilövésére alkalmas eszközzel és vadászpuskával is,

olyan nehéz ajtajai lesznek, hogy maga Donald Trump sem lesz képes őket belülről kinyitni.

Még Donald Trump saját vértípusának megfelelő vérrel is felszerelik azt a gépjárművet, amely az új amerikai elnök beiktatásának napján, január 20-án, vagyis most pénteken debütál. A "The Beast" vagyis vadállat, továbbá "Cadillac One", "Limousine One", illetve "First Car" névre hallgató elnöki autók legújabb típusáért 15 millió dollárt fizettek a General Motorsnak. Dail Mail azt írja az autóról, hogyTúl sok részletet nem árultak el eddig az autóról, de az alábbi videó segítségével még egy kicsit jobban megismerkedhetünk vele.