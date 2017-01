Ismerd meg a macskát, akinek saját vagyona és szolgálója van

HAPPY NEW YEAR from Karl and Choupette. 🎉 #KARLLAGERFELD KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) által közzétett fénykép, 2017. Jan 1., 05:33 PST

A divattervező Karl Lagerfeld fehér szőrű macskája, Choupette, igazán nem panaszkodhat. Még annál is több mindene van, mint amire egy macska csak vágyhat: a szerető gazda mellett saját vagyon és szolgálók, ráadásul Lagerfeld több termékének is ő volt a múzsája.Természetesen Choupette-nek már megvan a hírneve a divatvilágban, a közösségi médiában rengetegen követik tevékenységét, és különféle kampányokban is részt vesz. Így aztán nem is lepődhetünk meg azon, hogy tökéletes kinézetének fenntartása számára egy teljes munkaidős tevékenység, mondjuk, van is miből finanszíroznia, miután Lagerfeld még egy 2015-ös interjúban elárulta, hogy macskája (akkor) 3,18 millió dollárt keresett egy német és egy japán fotózási projekten.Valljuk be, Lagerfeld eléggé elkényezteti macskáját: nem elég, hogy saját szobalányai vannak, éjszaka is mindig van mellette valaki a szolgálólányok közül, miután gazdája szerint Choupette bizony nem szeret egyedül aludni.Lagerfeld és Choupette találkozása is mesébe illő: a divattervező egyik barátjának tett szívességet azzal, hogy vigyázott a macskára két hétig, amíg gazdája távol volt, de ez idő alatt Lagerfeld annyira megszerette a macskát, hogy azt mondta barátjának, mikor az visszatért: sajnálom, de Choupette már az enyém. A többi pedig már csak történelem.