Megvan, melyik városban élnek a legbecsületesebb emberek a világon!

A Metropolitan Police Department adatai szerint Tokióban élhetnek a legbecsületesebb emberek a világon, miután több millió dollár értékű talált készpénzt adnak le a tokiói rendőrségen minden évben. Tavaly ráadásul rekord összegű, 32 millió dollárnak megfelelő jent adtak le, amelynek háromnegyedét sikeresen vissza is juttatták jogos tulajdonosának.Japánban egyébként nem jellemző, hogy az emberek rablástól vagy bármilyen más bűncselekménytől tartanának. Az ottani emberek becsületességét és a más tulajdonához való alázatos hozzáállását mutatja, hogy nemcsak pénzt, hanem szemüveget vagy pénztárcát is rendre visszajuttatnak a tulajdonosaiknak, még a bolti kereskedők is megtartják a talált tárgyakat, hátha egyszer visszajön értük az, aki otthagyta.Egyesek szerint a japánok talált tárgyakhoz való hozzáállásának alapját a kultúrában és az etikai tanulmányokban kell keresni, az ottani gyerekeknek etikai és erkölcsi órákon "tanítják", milyen érzés lehet elveszíteniük egy számukra kedves tárgyat vagy akár pénzt. Így aztán a japán rendőrök nem is igazán lepődnek meg, amikor gyerekek 10 jent érő talált pénzérmékkel is besétálnak a rendőrségre.Kissé csorbítja a japánok becsületességéről kialakított képet, hogy jutalom is jár annak, aki talált tárgyakat vagy pénzt ad le a rendőrségen. A jutalom a talált pénzösszeg 5-20%-a lehet, ha a tulajdonos jelentkezik érte, ha pedig három hónapig senki sem követeli magáénak a pénzt, akkor az teljes egészében a megtalálóját illeti.