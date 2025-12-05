  • Megjelenítés
Történelmi megállapodás előtt áll az EU – 25 éve várunk erre

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról beszélgettünk, hogy sikerült véglegesíteni az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok között létrejövő, rendkívül átfogó partnerség részleteit. Ez nagy jelentőségű, hiszen az együttműködés immár 25 éve előkészítés alatt áll, és még ma is akadnak olyan kérdések, amelyeket tisztázni kell. A témát Sasvári Marcell, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője segített kibontani. A második részben az idei, immár tizenhatodik alkalommal megrendezett Portfolio Property Awards gála kapcsán áttekintettük, melyek a legfrissebb piacformáló trendek a hazai ingatlanpiacon. Arra is kitértünk, hogy a lokáción túl mi lehet egy projekt valódi sikerkulcsa, és milyen előnyt jelenthet egy ESG-szemléletű megközelítés. Vendégünk Székely Ádám, az Innovinia tulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • EU–Mercosur-megállapodás – (02:09)
  • Property Awards – (12:28)
  • Tőkepiaci kitekintő – (36:11)

