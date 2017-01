Több ezer gazdátlan alvó számla hever Svájcban, milliós összegekkel

Rengeteg olyan számla van ma svájci bankoknál, szám szerint legalább 4000, amelyekért nem jelentkezett a tulajdonos, pedig akár milliós összegek is lehetnek rajtuk.Részben az alvó számlák tulajdonosainak megtalálása érdekében, részben pedig a banki törvényekben életbe lépő változások miatt Svájc egy külön weboldalt indított 2015 decemberében, ahova feltöltik azoknak a számlatulajdonosoknak a nevét, nemzetiségét és lakhelyét (néhol a születési évet, ha ismert), akikkel a bankok már legalább 60 éve elvesztették a kapcsolatot és minimum 500 svájci frank van rajtuk.A svájci bankszövetség (SBA) becslései szerint a 4000 számlából 2900-on nagyjából 52 millió svájci frank is lehet összesen. Ha pedig az olyan bankszámlákat is belevesszük a számításba, ahol már legalább két éve nem tud kapcsolatba lépni a bank a tulajdonossal, akkor minimum 2 milliárd svájci frankról beszélhetünk.Az alvó svájci bankszámlák adatait ezen a linken lehet elérni, aki esetleg magára vagy családtagjára ismerne, annak sietnie kell, mivel az adatok közzétételétől számítva maximum 5 év áll rendelkezésre a számlán lévő pénz visszakövetelésére, a határidő lejártát követően a számlán lévő pénz a svájci állam pénztárcáját duzzasztja.Érdekesség még, hogy az alvó számláknál rögzített legrégibb születési év 1808-as, a legfiatalabb számlatulajdonos 1956-ban született, az átlagév pedig 111 év.