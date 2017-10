Kiszivárgott, mire számíthat Magyarország a 2020 utáni EU-s pénzosztásnál

A 2020 utáni uniós agrártámogatási kilátásokról is részletesen szó lesz a november 30-án kezdődő nagy Agrárszektor 2017 című konferenciánkon. További részletek: ÁTTEKINTÉS

A jelenleginél modernebb, egyszerűbben végrehajtható és decentralizáltabb közös agrárpolitika mellett tör lándzsát az Európai Bizottság

a gazdák jövedelmének átlagosan 46%-át kitevő közvetlen kifizetések nemzeti társfinanszírozásának bevezetését, különösképpen ennek választhatóságát, mert ez véleménye szerint veszélybe sodorná a mezőgazdasági és az élelmiszertermékek belső piacának olajozott működését anélkül, hogy biztosítaná a támogatások kiegyensúlyozott elosztását. A dokumentum az eddigi trend folytatásaként kötelező felső határt szabna az egyes gazdaságok számára folyósítható közvetlen kifizetéseknek. Ezt a plafont 60 és 100 ezer euró között húznák meg, és figyelnének a foglalkoztatási hatásokra is.

Cél az is, hogy a támogatásokban jelentkező nyugat-keleti megosztottság minimalizálása érdekében a KAP tovább csökkentse a tagállamok között az átlagos támogatás szintjében meglévő különbségeket.

A regionális politikához hasonlóan egy KAP stratégiai terv készülne minden ország számára, amely az agrárpolitika mindkét pillérében (piacszervezés és vidékfejlesztés) rögzítené a különböző intézkedéseket. A tagállami, illetve regionális stratégiai terveket a Bizottság hagyná jóvá.

A közleménytervezetben külön fejezet jutott a migrációnak is, miszerint a mezőgazdaság lehetőségeket biztosít az idénymunkások számára, akik gyakran (legális) bevándorlók. A Bizottság szerint a KAP a vidékfejlesztési pillérén keresztül szerepet játszhat a legálisan Európában tartózkodó migránsok vidéki közösségekbe való beilleszkedésében és letelepedésében.

Az Európai Bizottság még a nyáron több vitaindítót is közzétett az EU jövőjéről és a 2020 utáni újabb uniós költségvetés főbb irányairól és amint rámutattunk: utóbbi afelé mutatott, hogy akár nominálisan is csökkenhet az agrárkassza mérete, így az agrártámogatásoknál is jelentős változásokra lehet számítani. Ezt ellensúlyozandóami így például a magyar költségvetést is megterhelné., amely már készíti a november 29-én közzéteendő közleményt. A Bruxinfo birtokába jutott mostani közleménytervezet 21 oldalas és az uniós belső piac működésére gyakorolt negatív hatásai miatt elutasítja a közvetlen jövedelemtámogatások nemzeti társfinanszírozását.Arról nem ír a lap, hogy maga az agrárkassza mérete és belső szerkezete pontosan hogyan változhat, de(ezek a DG Agri elképzelései a 2020 utáni Közös Agrárpolitikáról, azaz a KAP-ról):