Az agrárkassza levágására készül Brüsszel - Mi lesz így Magyarországgal?

Öt forgatókönyv, két fő átalakulási irány

Számos jel mutat arra, hogy az évtizedek óta csökkenő súlyú uniós agrárkassza aránya, sőt összege is tovább csökkenhet, a belső szerkezete pedig jelentősen tovább változhat 2020 után

Ez persze segítheti a magyar kormány által is szorgalmazott mezőgazdasági versenyképesség erősítését, de ettől még sok gazda számára fájdalmas következményekkel járhat a változás

Ezzel párhuzamosan a területi különbségek csökkentésére szolgáló kohéziós támogatások is csökkenhetnek, így Magyarország mindkét fő fejlesztéspolitikai forrás méretével rosszul járhat függetlenül attól, hogy saját fejlődési előrelépése miatt egyébként is kevesebb támogatásra esélyes

A vissza nem térítendő források fent vázolt magyarországi csökkenését a hazai társfinanszírozás arányának növelésével, és/vagy az eurózónába való belépéssel elfedheti a kormány, ha akarja és ha ennek valóban lesz ésszerűsége/megalapozottsága

A kohéziós és agrárpénzek visszaszorulásával párhuzamosan nőhet az európai szintű (Brüsszelben eldőlő) programok összege és részaránya , emellett több új célra dedikált források lesznek, ráadásul a rugalmas alkalmazkodás érdekében jókora előre le nem kötött forrásokkal is készül a Bizottság

, emellett több új célra dedikált források lesznek, ráadásul a rugalmas alkalmazkodás érdekében jókora előre le nem kötött forrásokkal is készül a Bizottság A pénzügyi eszközök aránya, azaz a hitelek, garanciavállalások jelentősége még tovább nőhet, akár úgy is, hogy egyetlen fejlesztési alapba összecsomagolják őket Brüsszelben, hogy könnyebben és gyorsabban le lehessen hívni őket.

Lássuk előbb az öt fő forgatókönyvet!

az ötféle integrációs forgatókönyv közül az első, a második és a negyedik a gyakorlatban azt jelenti, hogy a területi különbségek csökkentésére szolgáló kohéziós, illetve az agrárium támogatására való kasszák mérete nominálisan is csökkenhet 2020 után, hiszen az EU többéves (stagnáló volumenű) költségvetésén belül vagy a részarányuk mérséklődhet, vagy maga a többéves költségvetés mérete is csökkenhet.

Az Európai Bizottság elnöke még március elején mutatta be azt a gondolatébresztőt, amelybenaz európai integrációra és ezek a szélsőséges előrelépéstől a szélsőséges visszalépésig terjedtek. Ehhez igazodik az EU jövőbeli költségvetéséről szóló, minap közzétett utolsó vitairat is, amely a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló - általunk is kivesézett - vitairatot követte. Amint az alábbi táblázatban összeszedtük:(nem tudni, hogy a magasabb EU-s költségvetési főösszegen belüli kisebb részarány pontosan mit eredményezne, legjobb esetben valószínűleg a mostani kasszaméretek maradnának meg), míg az ötödik forgatókönyvnél, a föderális európai berendezkedési modell esetén jelentősen nagyobb lenne a két kassza mérete. Ezzel párhuzamosan jól látszik, hogyvalamint a biztonsággal, védelemmel és migrációval összefüggő keretek, továbbá az EU külső tevékenységeivel kapcsolatos programok kerete (aránya)- legalábbis a forgatókönyvek többsége szerint.

Mindössze 1%-ról elmélkedünk

A 2020 utáni következő, valószínűleg újabb 7 éves, uniós költségvetés tervezésének kiinduló pontja az, hogyEz ugyanis alapvetően befolyásolja azt, hogy mekkora méretű és milyen belső szerkezetű közös költségvetést kell hozzátársítani. Amint az alábbi grafikon jobb oldalán látszik: az elmúlt évtizedekbenaz uniós költségvetés kiadási plafonjának mérete a tagállamok együttes bruttó átlagos nemzeti jövedelméhez mérten (GNI). A mostani 2014-2020-as ciklusra ennek a plafonnak a mérete, azaz ebből nem éppen az erősödő szolidaritás és anyagi áldozatvállalás tűnik ki.Még jobban elhelyezi a közös uniós költségvetés méretét a grafikon bal oldala: tavaly a britekkel együtt nézett 28 tagállam együttes GNI-a közel 15 ezer milliárd euró volt, az együttes állami kiadások pedig közel 7 ezer milliárd eurót értek el, így a tavalyi 155 milliárd eurós közös uniós költségvetési kiadás ennek csupán az 1%-át, illetve 2,2%-át tette ki.

Plusz források - párhuzamos költségvetés

Nagy kérdés, hogy a most formálódó német-francia integrációs tengely mellett ki tud-e alakulni olyan légkör, amelyben minden tagállam egyhangúanEnnek esélyét minimálisnak látjuk jelenleg. Az viszont fontos, hogyEz tehát fontos vonzerő ("visszautasíthatatan ajánlat"?) lehet, amely főként makrogazdasági stabilizációs funkciók ellátására lenne hivatott (beruházásvédelem/munkanélküliségi viszontbiztosítás, válságkezelési alap). Érdekes kérdés egyébként, ahogy azt a Bruegel vezető szakértője feszegeti: akkor, ha a britek kilépésével az eurózóna tagországok súlya az EU27 együttes GDP-jében 85%-ra, népességszámában pedig 76%-ra ugrik.Amint fentebb már jeleztük, a 2014-2020-as ciklusban a tagállamok együttes bruttó nemzeti jövedelmének 0,98%-ából,Amint láthatjuk: ebből a strukturális és kohéziós, valamint az agrárkassza együttes mérete (371+420 milliárd euró) mintegyKözben a versenyképességi célokat erősítő közvetlen brüsszeli forrásoké (pl. a Horizont 2020 kutatás-fejlesztési keretprogram, a közlekedésfejlesztési projekteket összefogó CEF, együtt 142 milliárd euró) pedigAz EU-n kívüli célokra a 7 évre szóló keret mindössze 6%-a, igazgatási-működési célokra szintén 6%-a, biztonsági célokra pedig mindössze 2%-a jut