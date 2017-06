Kíméletlen zsarolást kaptak Brüsszelből Orbánék

Összekötnék a két dolgot

Nemcsak a kockán forgó pénzről van szó, hanem az adófizetők bizalmáról. Logikus, hogy az ügyészség felügyelete alá kellene tartoznia azoknak a tagországoknak, amelyek további masszív pénzügyi támogatásokat szeretnének

Megerősített együttműködéssel áll fel az Európai Ügyészség

Magyarország mellett Lengyelország, Hollandia, Málta és Svédország is jelezte, hogy jelenlegi formájában nem támogatja az európai ügyészség létrehozását, Dánia, Írország és Nagy-Britannia pedig jelenleg sem vesz részt a bel- és igazságügyi együttműködésnek ezen a területén. Vera Jourová ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a javaslata nyomán végül ezen országok is a csatlakozás mellett fognak dönteni.

Már bedobta az uniós biztos - magyar ellenvetések

a majdani EPPO-főügyész hatáskörébe tartozna a határokon átnyúló áfa-csalásokkal való visszaélések vizsgálata is, amit Budapest nem támogat

a magyar kormány álláspontja szerint jelenleg is vannak olyan intézmények, mint például az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust) vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), amelyek eljárnak az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szemben, amelyek meggyengülnének egy új intézmény felállításával (azt, hogy ez az érv mennyire helyénvaló és pontosan mit csinál majd az EPPO, lásd alább)

a magyar kormány szerint a magyar részvételhez módosítani kellene az alkotmány ügyészségre vonatkozó részeit.

Mit tehet az OLAF és mit nem?

Mi állhat a háttérben?

A jelek szerint a brüsszeli testületen belül most újra elővették a saját "zsaroló" kártyát, hogy nyomást gyakoroljanak a fenti tagállamokra. Azt, hogy ebből az "árukapcsolásból" lesz-e tényleg valami, egyelőre bizonytalan.

Az új szervezetről

Az EPPO az Olaszországban létrehozott maffiaellenes bűnüldöző szervekhez hasonló független testület lesz, ami képes lesz bonyolult ügyekben is gyorsan nyomozást indítani. Az OLAF és az Eurojust tevékenységét fogja kiegészíteni, amelyek nem tudnak önállóan nyomozni vagy vádat emelni. Mihelyt az EPPO létrejön és elkezd működni, a Bizottság szerint az Eurojustot is tehermentesítheti, amely így más bűnügyekre, főleg a terrorizmus elleni harcra összpontosíthat majd.



A Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nyomozás elindítására vagy vádemelésre vonatkozó ajánlásainak jelenleg mindössze a 40 százalékát követik a tagállami hatóságok, azaz a gyanús ügyek 60 százaléka folytatás és következmények nélkül marad. Ebben is hozhat változást az EPPO felállítása, hiszen az új uniós intézmény a határokon átnyúló áfa-csalásokon kívül az uniós forrásokkal összefüggő korrupciós ügyekben is nyomozhat majd.



Becslések szerint a tagállami költségvetéseket minden évben minimum 50 milliárd euróval rövidítik meg a határokon átnyúló áfa-csalások, s azok közül is a legelterjedtebbnek számító körhinta-csalások. Sok olyan, több tagállamot érintő visszaélés van, ahol a tagállami ügyészek hatásköre nem kellően tág ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak fellépni a bűnüldöző szervek.

Vera Jourová uniós igazságügyi biztos a Politiconak adott ma interjút , amelyben azt a saját (egyelőre nem az Európai Bizottság által jóváhagyott!) javaslatát rögzítette: az európai ügyészi hivatalban (EPPO) való részvételhez kötné a kohéziós támogatások kifizetését 2020 után a tagországok számára. Szavai szerint- mondta az uniós biztos.A cseh uniós biztos javaslata értelmébenamelyek a 2014-2020-as költségvetési ciklusban 63,4 milliárd eurót (19,6 ezer milliárd forintot) tesznek ki. A 2020 utáni keretösszeg értelemszerűen még nem ismert, hiszen a következő hónapokban induló konkrét tárgyalások eredményétől függ majd.Az ügyészséget, amelynek felállítására először 2000-ben tettek javaslatot, teljes konszenzus hiányában úgynevezett megerősített együttműködési eljárással fogja létrehozni a tagállamok egy csoportja.A megerősített együttműködési mechanizmus lehetővé teszi, hogyA szabályok értelmében legalább kilenc tagország közösen dönthet úgy, hogy végrehajt olyan intézkedéseket, amelyekről nem sikerült teljes egyetértésre jutni korábban.A szabályozást az érintett tagállamok mellett az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.Vera Jourová januárban tárgyalt a magyar hatóságokkal és akkor azt jelezte, hogyA középső magyar érv kapcsán fontos tudni: itthon az EU-pénzek felhasználása körüli problémák jelzése döntő részben(2 jelzés) az OLAF-hoz, hanem magánszemélyi bejelentésre (20 jelzés), és ezt a minap közzétett 2016-os OLAF-jelentés is jól mutatta.Emellett azt is fontos tudni, hogyaz EU költségvetését károsító cselekmények és az uniós tisztviselők súlyos szabályszegéseinek a feltárása érdekében, miközbenÉppen emiatt, illetve maga az OLAF vezére szorgalmazta a minap Budapesten , hogy az országnak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez, ami így javítaná a korrupcióelleni küzdelem hatékonyságát.A cseh biztoshogy a jövőben a strukturális és kohéziós alapokhoz való hozzáférést akár az EPPO-ban való részvételhez is köthetik, de eztMindenesetre, amikor a múlt héten bedobott német javaslatot (jogállamisági keretek meglétéhez kötnék a 2020 utáni kohéziós pénzek kifizethetőségét) Jean-Claude Juncker bizottsági elnök lényegében lesöpörte az asztalról. Emellett a regionális politikáért felelős uniós biztos a Portfolio-nak szintén azt jelezte, hogy ellenzi az ilyenfajta "árukapcsolást".