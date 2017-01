Megkapja az EU-kasszát a kínos pesti látogatáson járt uniós biztos

Öttinger neve, amikor tavaly novemberben kiderült, hogy egy oroszbarát német lobbista, Klaus Mangold magánrepülőjén utazott az üzletemberrel egy budapesti konferenciára még májusban és ezt nem hozta nyilvánosságra

talán érdemes volna jobban definiálni, hogy hogyan használjuk a lobbista nyilvántartást.

Mindig megpróbáltam meghallgatni az összes céget, amelyiknek a digitális piacon volt érdekeltsége. Hogyha egy lobbicsoporttól valaki beszélni akar a biztossal, erre lehetőséget kell teremteni!

A digitális területhez egyáltalán nem értett, és nem is különösebben érdekelte. Az önvezető autókon és az autóiparon pörgött.

Öttinger várható új uniós posztja Magyarország számára azért is fontos fejlemény, mert kulcsfontosságú szerep hárul rá azokon a tárgyalásokon, amelyeken kialakul a közös uniós kassza 2020 utáni mérete és belső összetétele, azaz azok a strukturális és kohéziós EU-támogatások "múlnak" rajta is, amelyek a magyar gazdaságnak is fontos hajtóerőt jelentenek. A hétfői EP-meghallgatásán ezekről a kényes kérdésekről még nem kellett állást foglalnia, mert ahogy a Bruxinfo megjegyezte: a témában majd elsősorban Mario Monti e tárgyban születő jelentésére kell támaszkodnia.

A német Günter Öttinger jogászként húsz évig egy könyvvizsgáló és adótanácsadó cég vezetője volt Németországban, mielőtt baden-württenbergi miniszterelnökké választották a kétezres évek második felében. Decemberben lemondott az EU költségvetésért és humánerőforrásért felelős biztosi posztjáról a bolgár Krisztalina Georgieva (a Világbankhoz ment dolgozni januártól), így helyére Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke,Amint az EUrológus megjegyzi: a magyar sajtóban akkor került elő(és feltételezések szerint a Pakssal kapcsolatos brüsszeli akadályok egyengetésében is lehetett szerepe, hiszen 2014 októberig energetikai uniós biztos volt).Amikor Öttingert kérdőre vonták, hogy nem számolt be előre a budapesti útjáról és magánrepülőn érkezett Budapestre, azt válaszolta: az utazás nem számított hivatalos találkozónak, ezért az Európai Bizottság lobbizásra vonatkozó szabályai szerint nem volt köteles beszámolni róla. Hétfőn az Európai Parlamentben azért hozzátette:Azt is hangsúlyozta: tökéletesen független az összes lobbicsoporttól, nincs részesedése autógyártó és energia cégekben, ugyanakkor nyitott az ipari szereplők szakértő véleményére.- hangsúlyozta.A lapnak egy, a belső munkára rálátó európai bizottsági forrás azt mondta:Az intézményen belül úgy beszélnek Öttingerről, hogy ő egy megbízható kormánylobbista, aki a német ipari érdekeket képviseli Brüsszelben. Bruxinfo összefoglalója szerint a hétfő esti EP szakbizottsági meghallgatás alapjánAz viszont továbbra isAmint a lap emlékeztet: a Juncker-bizottság megalakulásakor az egyik vezérelv az volt, hogy alelnöki posztot lehetőleg ne töltsenek be nagyobb tagállamból érkezett politikusok. Így eshetett meg, hogy jelenleg - az olasz Federica Mogherini kivételével, aki viszont a tagországok vezetőinek közvetlen választottja volt, lévén bizottsági alelnökként egyúttal az EU tanács külpolitikai főképviselője is - csupa relatíve kis tagországból érkezett helyettese van Junckernek. Öttinger esetleges alelnökké avanzsálása ezen a rendszeren üthetne rést.