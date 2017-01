Nem akar újfajta adókat befizetni az EU-kasszába Varga

ha ezt elfogadná a legtöbb tagállam, akkor ez például a 9%-ra levitt, az EU-ban legalacsonyabb magyar társasági adókulcs visszaemelését is magával hozhatná.

Az ülésen Mario Monti egykori olasz kormányfő és európai biztos bemutatta az általa vezetett magas szintű munkacsoport jelentését arról, hogy milyen irányban lehetne megreformálni a 2020 utáni többéves uniós költségvetés bevételi forrásait. Bár az erre vonatkozó tárgyalások az év végén a Bizottság későbbi javaslata alapján indulnak, a magyar álláspont szerint egyelőre nincs szükség új saját források bevezetésére. Ezzel együtt készek vagyunk minden olyan javaslatot megvizsgálni, amelyek saját források rendszerének egyszerűsítését, átláthatóságát szolgálják, és igazságos tehermegosztást biztosítanak.

A máltai elnökség folytatni szeretné a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) elmélyítésére vonatkozó munkát. Szintén napirenden tartják a Tőkepiaci Unió további erősítését és az adócsalás, adóelkerülés visszaszorítását célzó erőfeszítéseket. A beruházások területén az elnökség célja az Európai Beruházási Terv kulcselemének számító Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) hosszabbításáról szóló bizottsági javaslat tárgyalásainak május végéig történő lezárása. Magyarország támogatja Málta gazdaságpolitikai elnökségi programját

Amint megírtuk: Mario Monti egykori olasz kormányfő és európai biztos stábja január elején tette le 100 oldalas anyagát arról, hogyamely a kiinduló pontja lesz a 2020 utáni következő uniós költségvetésnek, illetve a kassza kiadási oldalának is. Montiék több új bevételi forrásra is javaslatot tettek, többek között arra, hogyAmint rámutattunk: a társasági adóalap uniós harmonizációs törekvések mellettEbből a szempontból sem meglepő, hogy az NGM közleményében Varga Mihály úgy fogalmaz:A közlemény azt is tartalmazza: az Ecofin tanácsülésén az Európai Unió soros elnökségét 2017. január 1-jétől betöltő Málta röviden ismertette gazdasági munkaprogramját.- húzta alá a közlemény szerint Varga Mihály.Az EFSI kibővítésének pontos tartalmáról és az ehhez kapcsolódó magyarországi kifizetési, illetve forrásszerzési fejleményekről az alábbi cikkeinkben részletesen írtunk: