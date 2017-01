Rendkívül fontos brüsszeli jelentés jön holnap Magyarországnak

A 2020 utáni Magyarország pályája is múlik az anyagon

Néhány fontosabb irány

Az EU-s befizetés és megkapott támogatás zéró összegű játszmájának, mint gondolkodási alapnak (“juste retour" dilemma) "nekimennek" Montiék, amely rendkívül megnehezíti a közös uniós kasszáról szóló tárgyalásokat, illetve a büdzsé megvalósítását

Mivel ez szorosan összefügg a brit visszatérítés kiszámítási szabályrendszerével, így a britek EU-ból való kilépése megteremti a lehetőséget arra, hogy ezt a visszatérítést eltöröljék és ezzel együtt minden egyéb egyedi kedvezményt és engedményt is ki kell iktatni a túlzottan bonyolult szabályrendszerből

Montiék javaslatai arra épülnek, hogy az EU-költségvetés bevételi oldalának reformja csak ezeknek az egyedi kedvezményeknek és visszatérítési mechanizmusoknak az eltörlése mellett működnek és mindenkire egységesen kell vonatkoznia a szabályoknak

Az elmúlt évtizedekben a következő uniós keretköltségvetés előtt rendre "nekibuzdultak" annak, hogy új és új bevételi források bevezetését javasolják a döntéshozók számára, így ebből a szempontból sem meglepő, hogy Montiék is ezzel "próbálkoznak": 1998 óta mindhárom ilyen csomag arra tett javaslatot, hogy az EU-tagállamokban beszedett áfa egy részének Brüsszelbe továbbítása mellett a társasági adóból beszedett pénzt egy része is kerüljön be a közös kasszába

Mivel Magyarország is befizeti az áfabevételei egy részét a közös kasszába, így ezért kell minden hazai áfa-változtatást előre leegyeztetni Brüsszellel, hiszen a kinti kassza bevételi "lábát" mozgatjuk az itthoni változtatásokkal. Éppen ezért problémás az idén januártól bevezetett negyedik áfa-kulcs (18%), mert arra egyelőre nem bólintott rá a Bizottság.

Amennyiben a társasági adózás terén is meg kellene osztani a magyarországi bevételek egy részét Brüsszellel, akkor ezzel párhuzamosan esélyes, hogy az egész társasági adószabályozást is változtatni szükséges, mivel az EU az utóbbi években sok lépést tett az adóelkerülés ellen, illetve az adóharmonizáció érdekében (és a káros adóverseny hatásainak tompítására).

Így tehát felmerül a kérdés, hogy 2020 után ennyire alacsony maradhatna-e a 9%-ra levitt magyar társasági adó, illetve a hozzá kapcsolódó tao kedvezményrendszer fennmaradhat-e. Az adóbeszedési szuverenitáshoz bizonyára sok tagállam minden erővel ragaszkodni fog, így inkább csak az általános/egységes keretek kijelölése esélyes Brüsszel felől.

Nemcsak a tao-befizetésre tesz javaslatot a Monti-anyag, hanem a korábbi "nekibuzdulások" mintájára az üzemanyagok jövedéki adója terén, illetve a túlzottan szennyező tevékenységek, illetve eszközök (pl. gépkocsik) üzemeltetése terén is ezt javasolja.

Mario Monti szakértői csapata még 2014 elején kapta azt a feladatot, hogy 2016 végéig dolgozzák ki az EU 2020 utáni közös kasszája bevételi oldalának reformját, hogy a következő uniós költségvetés fenntarthatóan tudjon működni, azaz a sokféle célhoz kellő mértékű forrás is legyen.(azaz megmaradnak-e például az agrártámogatások, illetve a kohéziós politika mennyire lesz bőkezű a harmadik ciklusban is az országgal).Montiék javaslatcsomagja azért is lényeges, mert, így tehát a bevételi irányokhoz és elosztási mechanizmusokhoz szabják majd a kiadási oldalt. Lényeges, hogy Montiék anyaga az EurActive kiszivárogtatása alapján nem tett javaslatot az EU közös kasszája, azaz az elosztott források méretének növelésére (a tagállami együttes bruttó nemzeti jövedelem 1%-a körül van már több ciklus óta), igaz ezt nem is feltétlenül nekik kellett kezdeményezni. Az Európai Bizottság később ezt még megteheti, de nagy kérdés, hogy az európai szolidaritás hiányának számos jele és a nagy nettó befizető tagállamok "tűréshatárának" eddigi feszegetése (pl. migrációs válság kezelése) mellett ez mennyire életszerű.Az anyagot holnap mutatják be az Európai Parlament költségvetési bizottsága előtt, de