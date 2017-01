Kitolták 7 gazdaságfejlesztési pályázat beadási kezdetét

A módosított beadási határidők

Ma a pályázati oldalon négy felhívás esetében jelent meg közlemény, melyben azt olvashatjuk, hogy a pályázatok beadhatóságának időpontja megváltozik. Ennek az oka, hogy "a piaci visszajelzések alapján a kombinált felhívások esetében a támogatási kérelmek elkészítése több időt vesz igénybe, mivel a vállalkozásoknak a visszatérítendő (hitel) és a vissza nem térítendő támogatás feltételeinek való megfelelésre is fel kell készülniük. Így a vállalkozások esélyegyenlőségének biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a gazdaság növekedését hatékonyan szolgáló, szakmailag megalapozott és megfelelően kidolgozott támogatási kérelmek kerüljenek benyújtásra, a beadhatóság dátuma változik, mellyel párhuzamosan az első értékelési szakaszhatár és a további szakaszhatárok is módosulnak."Ezt a változást már a ma délelőtt lezajlott parlamenti projektmenedzseri ülésen jelezték, ahogy arról a Portfolio a helyszínről tudósított. A kis- és közepes vállalkozások digitalizációját segítő, összesen 54 milliárd forintos keretű három pályázat tervezett beadási határidejét is módosították. Ugyan erről még nem jelent meg a hivatalos pályázati oldalon a közlemény, de Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára bejelentette ma Zalaegerszegen az MTI tudósítója szerint.