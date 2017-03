Ömlik hozzánk az EU-pénz, de kimaradunk az európai ügyészség felállításából

Ki támogatja?

Jobb lenne csatlakoznunk

Az új szervezetről

Az EPPO az Olaszországban létrehozott maffiaellenes bűnüldöző szervekhez hasonló független testület lesz, ami képes lesz bonyolult ügyekben is gyorsan nyomozást indítani. Az OLAF és az Eurojust tevékenységét fogja kiegészíteni, amelyek nem tudnak önállóan nyomozni vagy vádat emelni. Mihelyt az EPPO létrejön és elkezd működni, a Bizottság szerint az Eurojustot is tehermentesítheti, amely így más bűnügyekre, főleg a terrorizmus elleni harcra összpontosíthat majd.



A Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nyomozás elindítására vagy vádemelésre vonatkozó ajánlásainak jelenleg mindössze a 40 százalékát követik a tagállami hatóságok, azaz a gyanús ügyek 60 százaléka folytatás és következmények nélkül marad. Ebben is hozhat változást az EPPO felállítása.

Mivel teljesültek a megerősített együttműködés elindításához az EU-szerződésben rögzített feltételek, ígyderült ki a minap lezajlott EU-csúcson. Az EPPO a más állampolgárságú házaspárok válásának szabályai és az egységes európai szabadalom utánlesz, amiben legalábbis kezdetben nem minden tagállam vesz részt.Az EPPO felállításával kapcsolatos levelet 17 uniós tagállam írta alá, de Portugália és Ciprus is jelezte érdeklődését. Olaszország még ambiciózusabb és nagyobb hatáskörökkel rendelkező európai ügyészi hivatalt szeretne, míg három tagállam - Nagy-Britannia, Írország és Dánia - élt az uniós jog által biztosított kimaradás lehetőségével.A Bruxinfo emlékeztet, hogyigaz a szabályok értelmében erre a jövőben bármikor lehetősége lesz.Vera Jourová, az EU igazságügyi biztosaa hivatal létrehozásával szemben. Az egyik, hogy a majdani főügyész hatáskörébe tartozna a határokon átnyúló áfa-csalásokkal való visszaélések vizsgálata is, amit Budapest nem támogat. A másik pedig az, hogy a kormány szerint a magyar részvételhez módosítani kellene az alkotmány ügyészségre vonatkozó részeit.Vera Jourová több ízben is kifejtette, hogyJelenleg azonban nincs ilyen javaslat, a Bizottság év végén terjeszti majd elő hivatalos javaslatát az EU következő 2020 utáni többéves keretköltségvetésére.Becslések szerint a tagállami költségvetéseket minden évben minimum 50 milliárd euróval rövidítik meg a határokon átnyúló áfa-csalások, s azok közül is a legelterjedtebbnek számító körhinta-csalások. Sok olyan, több tagállamot érintő visszaélés van, ahol a tagállami ügyészek hatásköre nem kellően tág ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak fellépni a bűnüldöző szervek.