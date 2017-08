38 év után új vezetőt választ az afrikai olajnagyhatalom

A kiterjedt nepotizmust jól illusztrálja, hogy az állami olajtársaság feje a veterán politikus lánya, Isabel, míg fia, José Filomeno az 5 milliárd dollárt kezelő állami befektetési alapot vezeti. Ráadásul egy közelmúltban hozott törvény gyakorlatilag be is betonozza dos Santos hatalmát.

Ezért kiterjedt politikai változás nem valószínű, így az ország szenvedő gazdasága szempontjából is kulcsfontosságú és régóta várt demokratikus reformok megvalósulása ugyancsak valószínűtlen.

Jose Eduardo Dos Santos Afrika második leghosszabb ideje hivatalban lévő elnöke az Egyenlítői-Guineát vezető Teodoro Obiang Nguema mögött. Dos Santos gyakorlatilag átvezette Angolát marxizmusból a kapitalizmusba, egyebek mellett jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre kínai közreműködéssel, amelyért az OPEC-tag Angola olajjal fizetett az ázsiai államnak.

Bárki is nyeri az angolai választásokat, egy recesszióba süllyedt gazdaságú ország irányítását kell átvennie, ahol növekvő egyenlőtlenségek, szárnyaló infláció és magas munkanélküliség sújtja a polgárokat, miközben az olaj jelentette előnyökből alig-alig részesülhettek. Ráadásul a választás tisztaságával kapcsolatban is aggályok merültek fel azt követően, hogy a kormányzat megakadályozta a legutóbb tervezett tüntetéseket.A várakozások szerint a választásokat ismét a jelenlegi kormányó párt, a Népi Mozgalom Angol Felszabadításért (MPLA) nyerheti meg, többsége ugyanakkor csökkenhet. Támogatottságának meggyengülése elsősorban a széles körű politikai nepotizmusra vezethető vissza, azzal együtt, hogy a 27 éves polgárháborúból 2002-ben győztesen kikerülő párt továbbra is széles társadalmi bázisra támaszkodhat.A legesélyesebb jelölt Joao Lourenco, a jelenlegi védelmi miniszter, aki a kampányában gazdasági fellendülést és a korrupció elleni küzdelmet ígért. Az azonban megfigyelők szerint kérdéses, hogy esetleges győzelme esetén meddig terjedhet a 63 éves, a közszereplésben viszonylag járatlan politikus hatalma, mivel a kormányzó pártot továbbra is a 74 éves Jose Eduardo dos Santos fogja irányítani, akinek vélhetően döntő szava lesz a döntéshozatalban.Ezért Lourenco csak roppant nehézségek árán szabadulhatna meg dos Santos kontrolljától, ha egyáltalán szándékában áll - idézte a Reuters Julia Westburyt, a West Sands Advisory elemzőjét.Mindazonáltal Lourenco kedden visszautasította azon vádakat, miszerint egyszerű báb lesz csupán, és hangsúlyozta, a gazdasági csodára fog fókuszálni, valószínűleg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank segítségével, emellett a korrupt politikusok elleni fellépést is megírgérte.Az MPLA fő riválisa a választáson az egykori polgárháborús ellensége, a Nemzeti Unió az Angola Teljes Függetlenségéért (UNITA) nevű politikai formáció, a fiatal szavazók támogatásának jó részét azonban a CASA-CE, egy 2012-ben alapított, a félévszázados kétpártrendszer felszámolását célulul kitűző párt tudhatja maga mögött. Márpedig a 28 milliós lakosságú Angola polgárainak több mint kétharmada 25 év alatti. Angolát, a korábbi portugál gyarmatot a hidegháború évei alatt erősen megosztotta a szuperhatalmak szembenállása; míg az MPLA-t a Szovjetunió, addig az UNITÁ-t az Egyesült Államok támogatta.A választás nem hivatalos végeredménye péntekre várható, de nem lenne meglepő, ha a formális bejelentésre akár két hetet is várni kelljen, tekintettel a Franciaország területénél kétszer nagyobb ország infrastrukturális és közállapotaira.