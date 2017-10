A gyógyszeripart is bekebelezné az Amazon

Betört a gyógyszeriparba az Amazon

Tegnap este igen jó hírt kaptak az Amazon befektetői, ugyanis a vártnál jobb negyedéves számokon túl az amerikai hatóságok engedélyezték a vállalat számára a gyógyszeripari nagykereskedelmet, mely teljesen átírhatja a tengerentúli piacot. A döntés értelmében az Amazon legalább 12 államban kapott engedélyt gyógyszerek forgalmazására és értékesítésére, ami több gyógyszeripari nagykereskedő, gyógyszertári üzletlánc piacát fenyegeti.Az Amazon eredményei is igen jól alakultak a negyedévben, a vállalat árbevétele 43,7 milliárd dollár, míg a részvényenkénti eredménye pedig 52 cent volt. Utóbbi 3,5 százalékkal, míg utóbbi 8,3 százalékkal volt jobb az elemzők által vártaknál. A jövőt tekintve továbbra is optimista a vállalat, a piaczárást követően közel 8 százalékkal emelkedett a részvény árfolyama.

Microsoft

A Microsoft - mely piaci kapitalizációja nemrégiben 600 milliárd dollár fölé emelkedett - számai szintén túlszárnyalták az elemzői várakozásokat. A vállalat árbevétele a várt 23,55 milliárd dollár helyett 24,54 milliárd dollár lett, míg az egy részvényre jutó eredménye 16 százalékkal túlszárnyalva a konszenzust 84 cent lett. A jelentésből az is kiderült, hogy a felhő alapú szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek továbbra is hatalmas ütemben emelkednek, valamint a menedzsment a megtérülési mutatók terén is javulásra számít a jövőben.

Intel

A félvezetőgyártók között veteránnak számító Intel is meglehetősen impozáns számokat tett közzé, miután a harmadik negyedévben az árbevétel 16,1 milliárd dollár lett (az elemzők 15,7 milliárd dollárra számítottak), míg a nettó árbevétel 4,52 milliárd dollár, azaz részvényenként 94 cent lett, ami 36 százalékkal volt több, mint amit az elemzők vártak. A negyedévben a tőkeköltségeken is faragni tudott a vállalat, mely nagymértékben hozzájárulhatott a javuló eredményhez. A jó számoknak köszönhetően a menedzsment felfelé módosította a prognózisát, így nem meglepő, hogy a zárás utáni kereskedésben 2,2 százalékot emelkedett az árfolyam.

Alphabet

A Google anyavállalata, az Alphabet is jelentősen rávert az elemzők várakozásaira. A vállalatra adott legmagasabb becslést is megugrotta az egy részvényre jutó eredményt figyelembe véve, mely 9,57 dollár lett (az elemzői átlagos várakozás 8,34 dollár volt). A bevételek egyébként 9,5 milliárd dollárral 27,8 milliárd dollárra, míg a profit 1,12 milliárd dollárral, 6,73 milliárd odllárra emelkedett az előző év azonos időszakához képet. Természetesen az árfolyam is emelkedésnek indult, amivel a vállalat piaci kapitalizációja meghaladta a 700 milliárd dollárt.