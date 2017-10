A második félidő végén vagyunk, de a bíró még ráhúzhat 5-10 percet

Miért emelkednek a tőzsdék?

Meddig folytatódhat még az emelkedés?

Mi jöhet év végéig?

Mi a legnagyobb kockázat?

Mit tegyünk most a portfóliónkba?

szerint az hajtja felfelé a tőzsdei árakat, hogy a világgazdaság alapvetően növekedési pályán van, ráadásul az alacsony kamatkörnyezetben a pénz szinte ingyen van. Hasonló magyarázatot adottis, aki szerint a tőzsdei emelkedés mögött az erős globális növekedés áll, ráadásul ezzel párhuzamosan sok helyen negatív a reálkamat, ez pedig kedvez a részvénypiacoknak.is azt emelte ki, hogy jók a rövid távú gazdasági kilátások.megfordította a kérdést, és azt mondta, nincs igazán ok arra, hogy ne emelkedjenek a tőzsdék, nincs olyan akut, egyértelmű veszély, ami meg tudná állítani az emelkedést. Az, hogy sok esetben az átlagosnál magasabb az árazás a részvénypiacokon, még nem ok arra, hogy essenek a tőzsdék, a fundamentumok továbbra is erősek, a vállalati eredménydinamikát nem fenyegeti veszély, ráadásul az alacsony hozamkörnyezetben a befektetők gyakorlatilag rá vannak kényszerítve arra, hogy kockázatos eszközöket vásároljanak, amíg nem jön hirtelen komolyabb jegybanki szigorítás, addig extrém események hiányában folytatódhat az emelkedés a részvénypiacokon.ennek a kérdésnek a megválaszolását egy kicsit messziről indította, szerinte az, hogy a fejlett országokban a munkanélküliség közel 40 éves mélyponton áll, de hasonló a helyzet Kelet-Európában vagy Kínában is, azt mutatja, hogy a globális munkaerő kvázi elfogyott, emiatt előbb-utóbb bérinfláció lesz, emiatt a következő években valamikor meg fog szűnni a nullkamat-politika, a világ jegybankárjai elkezdenek kamatot emelni, emiatt aztán tíz év múlva nagyjából ott állnak majd a tőzsdék, ahol most, vagyis a következő évtizedben passzív részvénytartással nehéz lesz majd pénzt keresni. Ettől függetlenül a mostani rali még könnyen eltarthat fél-másfél évig, annak ellenére, hogy a hosszabbtávú kilátások nagyon rosszak az eszközöket passzívan tartó befektetőknek.is úgy gondolja, hogy a ciklus vége felé járunk, szerinte legfeljebb egy évig tarthat még az emelkedés. Hogy azt követően korrekció vagy tartós lejtmenet jön, az attól függ, hogy hogyan reagál a monetáris politika az emelkedő inflációra, mert ha túlságosan nagy mértékben szigorít, akkor akár komolyabb esés is jöhet a tőzsdéken, ha azonban sikerül féken tartani az inflációt, akkor inkább egy oldalazó, enyhén korrigáló szakaszra készülhetünk.arra hívta fel a figyelmet, hogy Kínában jó eséllyel lassul majd a gazdasági növekedés, ez pedig globális szinten is érezteti majd a hatását, emiatt jöhet elbizonytalanodás a tőzsdéken.főként a pozícionáltsági adatokat figyelembe véve azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szintekről indul egy meredekebb emelkedés, és csak azt követően indul meg egy érdemleges korrekció.Arra a kérdésre, hogy év végén 2 százalékkal magasabban, alacsonyabban fog állni az S&P 500, vagy nagyjából ott, ahol most, minden szakember az emelkedésre szavazott. A tőzsdéket egyrészt az hajthatja tovább felfelé, hogy az amerikai adóreformot valamilyen formában mégis átverik a törvényhozáson, de a gyorsjelentés is katalizátor lehet, az év végén pedig egyébként is jellemzően raliznak a tőzsdék.a globálisan egyre inkább megjelenő bérinflációt, és az ezt követő jegybanki kamatemeléseket nevezte meg a legfontosabb kockázatként.szerint a hirtelen hozamemelkedés jelenthet globális kockázatot, de az is esést okozhat a tőzsdéken, ha meghiúsulnak olyan események, amelyeket a befektetők már beáraztak, példaként az amerikai adóreform esetleges elbukását hozta Móró.a kínai gazdasági lassulására,pedig a feltörekvő piacok sérülékenységére hívta fel a figyelmet, utóbbiak közül Kínára, Brazíliára, Törökországra és Oroszországra érdemes figyelni, már csak azért is, mert ezeknek az országoknak a gazdasági súlya jóval nagyobb, mint a 2000 előtti válságok idején.szerint érdemes alacsonyan tartani a kockázatos eszközök arányát, amit a raliban folyamatosan csökkenteni kell, kockázatos eszközt pedig legközelebb akkor kell vásárolni, amikor valamelyik statisztikai hivatal bejelenti, hogy egy nagy fejlett országban recesszió van, addig pedig a következő hónapokat eladásra érdemes felhasználni. Zsiday szerint a második félidő legvégén vagyunk, de azt nem lehet tudni, hogy a bíró mikor fújja le a meccset, lehet, hogy ráhúz még 5-10 percet.szerint érdemes valamennyire defenzívnek lenni, egy ilyen portfólió részeként érdekes befektetés lehet az inflációkövető magyar államkötvény, kisebb részben pedig érdemes közép-kelet-európai részvényeket is tartani, hiszen ezeken keresztül is meg lehet játszani az európai növekedést, ezeknek a papíroknak azonban alacsonyabb az árazásuk, mint a nyugat-európai részvényeké.azt tanácsolja a befektetőknek, hogy legyenek az átlagosnál óvatosabbak, a mostaninál lesznek majd jobb vételi lehetőségek a jövőben, Móróhoz hasonlóan ő is a magyar lakossági állampapírokat emelte ki, amelyek a sivár hozamkörnyezetben még mindig relatíve vonzók, és Cser szerint érdemes sok készpénzt tartani a portfóliókban.szerint továbbra is érdemes diverzifikált részvényalapokat tartani a portfólióban.