Erre figyelj, ha 2026-ban részvényekbe fektetnél!

Az amerikai részvénypiac értékeltsége egyre nagyobb figyelmet kap, miközben a befektetők a kamatpálya, a hitelpiaci kondíciók és az AI-vezérelt technológiai boom jövőjét találgatják. Történelmi kockázati prémiumok, monetáris forgatókönyvek, a Fed mozgástere és a mesterséges intelligencia körüli várakozások egyaránt formálják a kilátásokat. Mutatjuk, hogy a Bank of America szerint mire érdemes figyelni 2026-ban!

A részvények már nem olcsók, de...

Nagy kérdés, hogy az elmúlt évek tőzsdei ralija után olcsók-e még a részvénypiacok?

Az első ábra az S&P 500 részvényindex normalizált equity risk premiumát (ERP) mutatja 1950-től napjainkig. Az ERP azt jelzi, hogy a befektetők mekkora többlethozamot várnak el a részvényektől a kockázatmentes hozamhoz, például az állampapírokhoz képest.

A Bank of America szerint a részvénypiaci kockázati prémium tartósan alacsonyabb lehet a következő években, mint a 2000-es vagy 2010-es évtizedben. A mostani szintek közelebb állnak az 1980–1990-es évek termelékenységi korszakához, amikor mérsékeltebb ERP mellett is erős volt a részvénypiaci teljesítmény. Ennek az az oka, hogy a vállalati profitabilitás és hatékonyság magas, a gazdaság szerkezete innovációvezérelt. Vagyis