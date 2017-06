A Bosch is beszáll az önvezető autózásba

Az eddigi legnagyobb beruházására készül a Bosch

Magyarországon komoly kutatás és fejlesztés zajlik

Magyarországon van Németországon kívül a Bosch legnagyobb autóipari kutatás-fejlesztési bázisa, így az európai piac fejlesztései is főként itt zajlanak.

A Bosch történetének eddigi legnagyobb beruházása döntően a vállalat tőkéjéből, illetve állami és EU-s támogatással valósul meg Drezdában. A választás állítólag azért esett a városra, mert ott nagy számban áll rendelkezésre a gyártáshoz szükséges szakképzett munkaerő.Az új gyár 2021-ben kezdheti meg működését, és az önvezető autózáshoz, okosotthonokhoz, és az internethez kapcsolódó infrasktuktúrális eszközökhöz fognak chipeket gyártani- tette közzé a világ legnagyobb autóipari beszállítója a hétfői közleményében. Az új gyár 2019-ben készülhet el, és várhatóan 700 embernek ad majd munkát.A Bosch főként a hagyományos autóalkatrészeiről ismert, de egyre többet fektetnek az új technológiákkal kapcsolatos kutatásokba, mint például az önvezető autózás. A 130 éves cég egyébként már régóta foglalkozik szoftverfejlesztéssel, mára már minden egyes eladott autóban átlagosan 9 olyan chip van, amit a Bosch gyártott.A Bosch egyre több erőforrást fordít az olyan projektekre, amelyek a városok tisztábbá tételét célozzák (elektromos motor megosztó szolgáltatás), miután ők is nyomás alá került a dízelbotrány miatt, mivel a vádak szerint segítettek az autógyártóknak megkerülni a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos jogszabályokat.A járműipari szereplők nem egyik pillanatról a másikra jutnak majd el oda, hogy egy autó teljesen önvezető legyen, az automatizálásnak több fokozata van, ezek közül a legalacsonyabb szinteken, a vezetéstámogató rendszerek, illetve a részben automatizált rendszerek állnak. Közéjük tartoznak például a parkolást, a sávtartást és a sávváltást segítő rendszerek. Ezek rövidebb-hosszabb időre már átveszik a jármű irányítását, de mindez a sofőr felügyelete mellett történik.A következő szinten található a magasan automatizált rendszer, amelynek alkalmazásával a sofőrnek már nem kell a vezetésre koncentrálnia és fognia a kormányt. Ez a rendszer már átveszi az irányítást a jármű felett, igaz, probléma esetén visszaadja az irányítást a sofőrnek. Ezt követi a teljesen automatizált rendszer szintje, ahol már nincs szükség sofőrre, a rendszer képes az összes forgalmi szituáció kezelésére.A legmagasabb szint pedig, az önvezető jármű szintje, ahol a jármű már alkalmas az önálló városi közlekedésre és ajtótól-ajtóig terjedő megoldást kínál a felhasználónak úgy, hogy teljesen átveszi az irányítást a sofőrtől a jármű felett.Ha például az automatikus parkolásra gondolunk, az ehhez szükséges, globálisan elérhető technológiát is magyar mérnökök fejlesztették. Jelenleg pedig javában folyik a fentebb már említett "higway pilot" vagyis magasan automatizált rendszer megvalósítása. De nem csak a kutatás-fejlesztés területén, hanem a gyártás területén is végeznek automatizált vezetéshez kapcsolódó tevékenységeket, például a Bosch hatvani gépjármű-elektronika üzemében érzékelőket gyártanak vezetéstámogató rendszerekhez.