A szomszédnak is eladhatjuk majd a napelemeinkkel termelt áramot

Ennek révén az energiának egyfajta kistermelői, "őstermelői" piaca jön létre, ahol a helyi kistermelők betáplálnak a hálózatba, mások pedig elfogyasztják a villamos energiát.

Alapvető átalakulás zajlik az energetikában, a folyamatokat egyszerrehajtja --, ezek pedig belátható időn belül a magyarországi fogyasztók számára is jelentős változásokat eredményeznek majd. Természetes jelenség, hogy a technológiai fejlődést követi a szabályozás hozzáidomulása, ami az élenjáró piacokon előrehaladottabb állapotban tart, de hamarosan Magyarországon is érzékelhető lehet - mondta Mező Csaba.Ilyen, az energiaellátást átalakító újdonság az úgynevezettszervezése, amelyre más országokban már van példa, itthon azonban a szabályozási környezet egyelőre nem teszi lehetővé adaptálását. A mikrohálózatok azon alapulnak, hogy számos fogyasztó egybenis vált a decentralizációs trend eredményeképpen az otthonára telepített - jellemzően napelemes - kapacitásoknak köszönhetően. Ez további nagy változásokhoz vezethet, egyrészt a hálózatüzemeltetők, illetve elosztók tevékenységében, amelyeknek teljesen új szerepet vállalva ki kell alakítaniuk azt a képességüket, hogy regionálisan. E téren az úgynevezett, vagy okos hálózati megoldások jó lehetőségeket kínálnak a társaságoknak.A mikrogridnek hívott közösségek az ügyfeleknek egyrészt, másrésztis jelentenek, hiszen a megtermelt energia akár tovább is értékesíthető.A hagyományos nagykereskedő-kiskereskedői rendszer után ez értelemszerűen nagy változást jelent. A gyakorlati megvalósítás során a fogyasztót és a termelőt, vagyis a keresletet és a kínálatot közvetlenül összekötni képestechnológia több kísérleti projekt eredményei alapján jól alkalmazható megoldást jelent.A blockchain e területen való alkalmazhatóságának mértéke és részletei ugyan ma még világszinten is kérdésesek, azonban jó eséllyel, hiszen a Magyarországon is aktív nagy energiaszolgáltatók otthon foglalkoznak ezzel a technológiával - mondta Mező Csaba, aki szerint a fő trendekre tekintettel arra is jó esély van, hogy egy startup vállalkozás dolgozza majd ki a legjobb megoldást a problémára. Már az energetikai területén is, amelyek akár például személyre szabható energiacsomagokat kínálhatnak a fogyasztóknak, a távközlési vagy a pénzügyi szektorokhoz hasonlóan.

Forrás: MTI, Máthé Zoltán

Olcsóbb és hatékonyabb A digitalizáció alapjaiban fogja megváltoztatni az energetikai iparágat: noha monopolisztikus sajátosságai miatt a digitalizáció lassabban hódítja meg ezt a területet, ugyanakkor a hatása rendkívül széleskörű lesz Mező Csaba szerint. Térnyerésének két fő hajtóereje van: az ügyféligények változása, ami egyre nagyobb rugalmasságot kíván a velük való kommunikációban; illetve az új megoldások (pl. új fizetési lehetőségek, önkiszolgáló eszközök bevezetése) adaptációs kényszere. A szolgáltatók az ügyfélkapcsolatok mellett a működésüket általánosabban is digitalizálják, olcsóbbá, hatékonyabbá téve azt. A szolgáltatók a folyamatok gyorsítására, az adatállományok jobb kezelésére használják a digitalizációt; míg a hagyományos "számlagyár" célú jól integrált és robusztus rendszereik olyannyira kötöttek voltak, hogy inkább a működést alakították a rendszerhez, mint a rendszert a saját működésükhöz - fogalmazott.

A decentralizáció egy másik következménye. Magyarországon a háztartási termelő kapacitással is rendelkező fogyasztók a hálózatot használják egyfajta energiatárolónak. Ezzel azmagasabb költségeik miatt, azonban a szabályozás esetleges módosulása - például a szolgáltatóval történő éves helyett havi elszámolásra való áttérés - itthon is utat nyithat ez előtt a technológia előtt. Tehát, noha a technológiai feltételek már adottak, a szabályozási háttér még nem: így az általam megtermelt áramot ma még a jogszabályi környezet miatt nem tudom eladni például a szomszédomnak - fogalmazott Mező Csaba, aki szerint ez azonban hamarosan megváltozhat, miután a hazai energiahivatal is ösztönözni kívánja az új technológiák elterjedését, ezáltal a piac fejlődését.