A világ legnagyobb villamosművét hozza létre Kína

A várhatóan National Energy Investment nevet kapó új vállalat installált kapacitása meghaladja a 225 gigawattot, amivel rögvest az EdF és az Enel elé, a képzeletbeli dobogó legfelső fokára ugrik.

Az egyesüléssel létrejövő új társaság minden tekintetben a világ legnagyobbjai közé fog tartozni a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) szerint. Eszközértéke mintegy 1800 milliárd jüan (271 milliárd dollár), árbevétele alapján a világ második, a telepített kapacitások alapján pedig a világ legnagyobb vállalata.A Shenhua 1014 milliárd jüanos eszközértékkel, valamint összességében 83 gigawattos áramtermelő kapacitással rendelkezett április végén, a legutóbbi adatok szerint. A társaság 2016-ban összességében 290 millió tonna szenet termelt ki. A Guodian 803 milliárd jüanos eszközértéke 143 gigawatt villamos energia termelő kapacitással párosult 2016 végén.Nem kizárt, hogy az összeolvadást továbbiak is fogják követni a kínai áramszektorban, miután a kínai állam feltett szándéka a hatékonyság fokozása érdekében az ipari túlkapacitás, és az állami irányítás alatt áló vállalkozások számának csökkentése, de az ország szénfüggőségének mérséklésére vonatkozó cél is ebbe az irányba vezethet. Ezért könnyen elképzelhető, hogy a mostani csak egyik eleme lesz a Kína által a villamos energia szektorban tervezett mega-összeolvadások sorozatának.Az egyesülés a két társaság számára is járulékos előnyökkel jár. Míg a Shenhua széntüzelésű erőművektől való mintegy 90 százalékos függősége mérséklődhet a Guodian tiszta energiás portfóliójának köszönhetően, addig utóbbi a Shenhua szénkínálatából és árkockázat-kezelési jártasságából, illetve integrált infrasrukturájából is profitálhat.A Shenhua-részvény árfolyama a hétfői hongkongi kereskedésben 2,1 százalékkal emelkedett.