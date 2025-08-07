Készül a nagy kriptoösszeomlás! Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász

Miután elfogadta a digitális valutákról szóló egyik fő jogszabályt (a GENIUS-törvényt), és továbbiak is folyamatban vannak (a CLARITY-törvényt már elfogadta a Képviselőház), az Egyesült Államok arra készül, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos tevékenységek egyik fő központjává váljon – vagy akár, ha Donald Trump elnököt szó szerint vesszük, a „világ kriptófővárosává”. De azoknak, akik támogatják az új jogszabályokat, óvatosnak kell lenniük azzal kapcsolatban, mit is kívánnak valójában.
Sajnos a kriptoipar olyan mértékű politikai befolyásra tett szert – elsősorban politikai adományokon keresztül –, hogy a GENIUS-törvényt és a CLARITY-törvényt is úgy alakították ki, hogy meggátolják az ésszerű szabályozást.
Ennek eredménye nagy valószínűséggel egy példátlan méretű fellendülési-összeomlási ciklus lesz.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mi a történelmi előnye az amerikai piacnak?
- Mi a kockázata annak, hogy az USA a világ kriptofővárosa legyen?
- Mi lesz a gondjuk a befektetőknek az új szabályokkal?
- Jöhet a történelmi összeomlás és a vagyonvesztés?
- Mit üzen számunkra a történelem ilyen helyzetekben?
