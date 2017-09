Átverésről beszél a bankvezér, pedig csak a munkáját félti

A kriptopénzekről is szó lesz a Banking Technology 2017 konferenciánkon, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Dimon, és az emberek az ő pozíciójában nem idióták, azonban ez nem jelenti azt, hogy igazuk van.

Átverésnek hívod a Bitcoint. Én egy Bitcoin bányász vagyok. Bitcoinokat teremtünk. Egy darab Bitcoin előteremtése körülbelül 1000 dollárba kerül. Mennyibe kerül egy dollárt előteremteni? Melyik a csalás? Míg egy dollárt előteremteni annyiba kerül, amennyibe a papír, amire nyomtatják, addig nekem és más bányszoknak 1000 dollárba kerül érménként. Ez hívják proof of worknek.

Természetesen az elsők között volt a milliárdos tech guru, John McAfee (igen, ő volt az aki néhány hete Twitter-üzenetben jelezte , hogy ha a következő három évben a Bitcoin ára nem emelkedik 500 ezer dollárig, akkor élő adásban fogja elfogyasztani egy bizonyos testrészét a TV-ben), aki a CNBC műsorában most meglepően nyugodt hangvételben szállt birokra Dimonnal.-kezdte mondandóját McAfee.

Proof of Work A tranzakciók blokkokba való foglalását speciális úgynevezett bányász csomópontok valósítják meg, melyek azon kívül, hogy a tranzakciókat adminisztrálják egy speciális kriptográfiailag nehéz algoritmust, “rejtvényt" oldanak meg (ez a proof of work). A algoritmikus rejtvény megoldása jelentős számítástechnikai kapacitást igényel, melynek akár jelentős költsége is lehet, mind a harvert mind pedig az áram fogyasztást tekintve. Akik sikeresen oldják meg a algoritmikus rejtvényt és helyes blokkokat állítanak elő, azokat a rendszer megfelelő jutalommal kompenzálja.

Az biztos, hogy sok lesz a hullámvölgy, csak úgy, mint minden új technológia esetében. De annyi bizonyos, hogy a Bitcoin nem átverés

Mcafee azt is hozzátette, hogy az is sokat mondó, hogy nem csak a Bitcoin ára, de a felhasználási területei is megállás nélkül növekednek.Persze nem 'Jungle Killer' McAfee az egyetlen, aki kiáll a Bitcoin mellett, az egyik legnagyobb bányászcsoport, a Genesis Mining is gerillamarketingbe kezdett, és elárasztotta Miami utcáit Jamie Dimonos plakátokkal.

A bankoknak készen kell állniuk a fiatal feltalálók százaira, akik készek az évtizedek óta békénhagyott problémákat megoldani. Sok bank rájött, hogy nem állhat a fejlődés útjába, és megpróbálják adaptálni a technológiát, azonban már túl késő. Ügyfelek százmillióinak van elege az őskori pézügyi rendszerből, amit néhány gazdag Wall Street-i bankár ural.

Ezzel egyébként főleg Dimon egy tavalyi "Bitcoin will eat our lunch" beszólására reagálnak , ami alatt gyakorlatilag azt értette a bankvezér, hogy a Bitcoin fejlesztői el akarják venni az ebédre valót a bankároktól.Marco Streng, a Genesis Mining vezérigazgatója akkor egy Twitter-üzenetben írta, hogy Jamie-nek minden oka megvan félni, a nagy Wall Street-i bankoknak túl régóta van gyakorlatilag monopóliumuk a pénzre, azonban ez nem marad már sokáig így, itt az idő a változásra, a blockchain technológiát nem lehet megállítani.Azonban nem csak azok akadtak ki Dimonra, akik a saját gatyájukon éreznék, ha tönkretennék a Bitcoint: egy pénzügyi újságíró és író, William Cohen hívta fel rá a figyelmet, hogy meglehetősen furcsa, hogy a JP Morgan vezérigazgatója az "átverés" és a "csalás" szót használta a Bitcoinra.A szakember még a hónap elején írt Jamie Dimonról, és összeségében a JP Morganről egy cikket, amelyben részletesen elemezte , hogy a banknak mekkora szerepe volt a 2008-as válság kialakulásában, és hány ködös ügybe keveredett a nagybank, amelyekért végül súlyos büntetéseket kellett fizetniük.