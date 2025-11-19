Valami csúnyán elromlott a tőzsdéken - De van 3 részvény, amibe érdemes most menekülni!

Miközben teljesen kihültek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások Amerikában, az AI-lufi körüli félelmek egyre nagyobb hullámokat vetnek, a piac pedig lélegzetvisszafojtva várja az Nvidia gyorsjelentését, a háttérben egy sokkal kevésbé látványos, de annál fontosabb folyamat indult be. Ez a folyamat pedig teljesen átrajzolhatja a befektetéseinket is. Éppen ezért hoztunk most 3 részvényt, amibe érdemes menekülni a mostani félelmek közepette. Mutatjuk a legjobb beszállókat!

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Nagy kitárazás indult az elmúlt időszak húzóneveiből a tőzsdéken, ráadásul egy nagyon sérülékeny időszakban van most a teljes részvénypiac.

Ahelyett azonban, hogy most azt kezdenénk el találgatni, hogy meddig eshetnek ezek a részvények,

hoztunk 3 olyan papírt is, amely kiváló választás lehet a mostani bizonytalanságok közepette, és felülteljesíthet a következő időszakban.