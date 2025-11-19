  • Megjelenítés
FONTOS Trump vagy Putyin? – Kényszerű választás elé került a német szélsőjobb, és egyelőre nem találja a kiutat
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról

Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása. Műsorunk első felében az elmúlt hónapokban egymásra licitáló, szenzációs jóslatokkal foglalkozunk: egyes vélemények szerint ha leválunk az orosz energiahordozókról, a rezsi kétszeresére, háromszorosára, sőt négyszeresére ugrik. Sokáig mindez csak légvárnak tűnt – nem láttuk, milyen számításokból nőnek ekkorára ezek a számok. Most azonban a Portfolio kezébe került egy modell, amely papíron valóban igazolja az árrobbanást. Csakhogy amikor szétszedjük a gépházat, leegyszerűsítések és feltételezések sora bukkan elő. Mit jelent ez a számláinkra nézve, és hol csúszik el a matek? Erről kérdezzük Kabát Krisztiánt, a Portfolio energetikai elemzőjét. 

A folytatásban a vállalati API-okat nézzük meg közelebbről. Ezek leegyszerűsítve egy olyan “kapuk”, amin keresztül a cég saját rendszerei közvetlenül tudnak a bankkal “beszélgetni”, így gyorsabb és kevesebb manuális munka lesz a pénzügyekben. De hogy működik mindez a gyakorlatban, és miért éri meg egy banknak egy ilyen fejlesztés? A Checklist vendége Kuhárszki András, az OTP Bank digitális banki területek ügyvezető igazgatója volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Mennyivel nőhet valójában a gáz-és áramár? − (02:08)
  • Hogy működnek az API-ok? − (19:38)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

