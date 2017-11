A magyarországi Opel-gyár jövőjét is érintő találgatás jelent meg

Hogyha a találgatások helyesnek bizonyulnak, az egyben azt is jelentené, hogy az Opel magyarországi motorgyára tovább folytathatná működését Szentgotthárdon.

Egy régóta húzódó tárgyalássorozat végére került pont idén márciusban, amikor a General Motors 2,2 milliárd euróért eladta az Opelt a PSA-csoportnak. A franciák a felvásárlásnak köszönhetően ismét Európa második legnagyobb autógyártójává váltak, visszaelőzték ugyanis a Renault-csoportot. A 2016-os eladások alapján a PSA az Opellal közösen az európai autópiacból 16,6 százalékos szeletet hasított ki.Az Opel megvásárlásával ugyanakkor nem csak az értékesítés volumene, hanem a járművek gyártásához szükséges üzemek száma is nagymértékben növekedet. A PSA csoportnak a felvásárlás előtt 12 gyára volt, azt követően (az Opel 6 üzeme miatt) viszont már 18 egységgel rendelkezett a kontinensen.Az Egyesült Királyságban, illetve a cégcsoport helyi üzemében zajló események viszont felvetik azt a kérdést, hogy mihez kezdhetnek majd a franciák a gyáraikkal, hogyha a jövőben a kapacitás-kihasználatlanság egyre nagyobb méreteket ölt. A franciák ugyanis megígérték az Opel megvásárlásakor, hogy nem fognak munkahelyeket megszüntetni és üzemeket bezárni. Az Opel Astrák iránti kereslet visszaesésének hatására most mégis egyműszakos termelésre térnek majd át a szigetországi üzemükben és ezzel párhuzamosan 400 munkahelyet szüntetnek meg.Az üggyel kapcsolatban megszólaltatott elemzők úgy látják, hogy a PSA végül arra kényszerülhet, hogy három európai gyárát is bezárja 2021-2022 végére annak érdekében, hogy javítani tudja kapacitáskihasználtságát. A találgatások szerint ennek az akciónak az Opel eisenach-i üzeme, valamint a PSA spanyolországi gyára eshet áldozatául. Az elemzők úgy látják, hogy az itteni termelést átvihetik majd más európai üzemekbe.