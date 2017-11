Csütörtökön eldőlhet a magyarországi Opel-gyár sorsa

Az Opel rüsselsheimi üzeme egy olyan kompetencia-központtá válhat, ahol azon dolgoznának, hogy a PSA csoport valamennyi modelljéből készülhessen részben vagy teljesen elektromos változat

Az Opel több modellje is megszűnhet, helyettük azokra a szegmensekre koncentrálna a PSA csoport, ahol nagyobb marzsokkal lehet értékesíteni a járműveket

A PSA csoport menedzsmentje el akarja érni, hogy csökkenjen a munkaerő költsége és a szalonokban elérhető kedvezmények mértéke

A jövőben az összes Opel-modellnek a PSA csoport által fejlesztett technológiára kell épülnie, vagyis a franciák platformjain készülhetnek az Opelek, francia motorokkal és sebességváltókkal. Mindezt annak érdekében, hogy az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak könnyebben megfelelhessenek az Opel modelljei

A tervek szerint az Opel működésénél 2019-ben érkezhet el a fordulópont, egy évvel később pedig már 2 százalékos üzemi marzsot várnak a vállalattól, amely 1999 óta folyamatosan veszteséges volt

Három üzemet is bezárhatnak a franciák

A találgatások szerint ennek az akciónak az Opel eisenach-i üzeme, valamint a PSA spanyolországi gyára eshet áldozatául. Az elemzők úgy látják, hogy az itteni termelést átvihetik majd más európai üzemekbe.

Magyarországon már sok embert elbocsátottak

a termelési volumen változásai miatt idén további csökkenés várható a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott létszámban.

Aggódik az önkormányzat is

A piacon már egy ideje tartja magát az a vélekedés, hogy a PSA csoport menedzsmentje kizárólag a saját erőforrásait akarja használni majd az Opel modelljeiben is. Amennyiben tényleg így lesz, akkor a szentgotthárdi üzem további működése csak úgy képzelhető el, hogyha sikerül megállapodni a franciákkal arról, hogy a jövőben az Opel-motorok helyett nálunk gyártsák a cégcsoport erőforrásait. További lehetőséget jelenthetne az is, hogyha a magyarországi üzemben készülhetnének a PSA csoport elektromos autóihoz az elektromotorok, vagy az elektromos hajtáslánc más elemei a jövőben. Igaz, egy ilyen kitüntetett szerepért biztos komoly verseny mutatkozna a cégcsoporton belül, az egyes üzemek között.

Az Opel jövőjével kapcsolatban azóta mennek a találgatások, hogy a General Motors idén márciusban 2,2 milliárd euróért értékesített az autógyártót a franciáknak. A német lap viszont most több információt is közölt azzal kapcsolatban, hogy milyen bejelentések várhatóak:A franciák a felvásárlásnak köszönhetően ismét Európa második legnagyobb autógyártójává váltak, visszaelőzték ugyanis a Renault-csoportot. A 2016-os eladások alapján a PSA az Opellal közösen az európai autópiacból 16,6 százalékos szeletet hasított ki.Az Opel megvásárlásával ugyanakkor nem csak az értékesítés volumene, hanem a járművek gyártásához szükséges üzemek száma is nagymértékben növekedet. A PSA csoportnak a felvásárlás előtt 12 gyára volt, azt követően (az Opel 6 üzeme miatt) viszont már 18 egységgel rendelkezett a kontinensen.Az Egyesült Királyságban, illetve a cégcsoport helyi üzemében zajló események viszont felvetik azt a kérdést, hogy mihez kezdhetnek majd a franciák a gyáraikkal, hogyha a jövőben a kapacitás-kihasználatlanság egyre nagyobb méreteket ölt. A franciák ugyanis megígérték az Opel megvásárlásakor, hogy nem fognak munkahelyeket megszüntetni és üzemeket bezárni. Az Opel Astrák iránti kereslet visszaesésének hatására most mégis egyműszakos termelésre térnek majd át a szigetországi üzemükben és ezzel párhuzamosan 400 munkahelyet szüntetnek meg.Az üggyel kapcsolatban megszólaltatott elemzők úgy látják, hogy a PSA végül arra kényszerülhet, hogy három európai gyárát is bezárja 2021-2022 végére annak érdekében, hogy javítani tudja kapacitáskihasználtságát.Múlt héten rövid idő alatt már másodszor jelentették be az Opel szentgotthárdi gyárában a dolgozóknak, hogy jelentős mértékű, mintegy száz főt érintő leépítést hajtanak végre.Az üggyel kapcsolatban Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd szóvivője megerősítette, hogyA "termelési volumen változása" a cégen belüli megrendelések csökkenését jelenti. Közismert: a motorgyár a különböző végösszeszereléssel foglalkozó üzemeknek szállítja az erőforrásokat, és ha kevesebb Opel-motorral szerelt jármű készül a PSA-Opel konszern üzemeiben, akkor csökken a megrendelések száma.A leépítések, illetve a teljesítmény visszafogásának híre nemcsak a munkavállalók körében keltett riadalmat, hanem az önkormányzatnál is, amelynek a cég közel 1,5 milliárd forint iparűzési adót fizet évente. Ez az összeg több mint fele a város - 2,6 milliárdos - éves költségvetésének.Nem csoda, hogy a település vezetése eközben vészforgatókönyvet készít elő.A legutóbbi testületi ülésen azon vitatkoztak, milyen helyi adót kellene megemelni vagy bevezetni, hogy a kieső iparűzési adót pótolják. Az egyik honatya szerint a kiesés az Opel által fizetett összeg 40 százalékát is elérheti.