Az államnak szabad, de nekem nem

A kriptodevizákat, csak úgy, mint minden más pénzügyi eszközt szabályozni kellene. Egyes vélemények szerint a digitális valuták, mint például a Bitcoin is csak pénzügy piramis. Azt ugyan elismerjük, hogy a Bitcoin is egy pénzügyi eszköz, azonban hatalmas kockázat miatt csak a képzett befektetők számára kellene lehetővé tenni, hogy kereskedhessenek kriptopénzekkel, mivel veszélyei miatt a hétköznapi emberek könnyen a gatyájukat is elveszíthetik.

Oroszországban elég gyakori, hogy a kriptopénezeket illegális tevékenységekre, így például pénzmosásra használják. Viszont amennyiben az értéktőzsdén lehetne kereskedni digitális valutákkal, akkor a vevő és az eladó személyazonosságára is fény derülne.

Moiseev bejelentése meglehetősen váratlanul érte az orosz kripto-közösséget, ugyanis augusztus elején még arról tettek bejelentést, hogy a részben Putyin tanácsadójának tulajdonában álló Russia Miner Coin (RMC) nevű orosz bányász cég, nyilvános érmekibocsátás (ICO) által 100 millió dollárnyi tőkét tervez bevonni a közeljövőben annak érdekében, hogy lenyomják a világ legnagyobb kriptodeviza bányász országát, Kínát.-mondta MoiseevA miniszter-helyettes továbbá arra is kitért, hogy folyamatosan folynak a tárgyalások a kormánnyal, hogy hogyan kéne szabályozni a kriptodevizákat annak érdekében, hogy a vevők és az eladók is rendelkezzen valamiféle központi védelemmel a tranzakciók során, amit úgy oldanának meg, hogy a hagyományos értéktőzsdére vinnék a velük való kereskedést.Végül Moiseev a pénzmosás, és az anonimitás témájára is kitért: