Bréking: az Audi elektromos autók gyártását tervezi Magyarországon

Elektromos autók készülhetnek Győrben is

A jövőben a vállalat összes gyárában készülnek majd elektromos autók

A munkások még az év végéig szeretnének eredményeket látni

Az elektromotorok fejlesztése és gyártása már zajlik Győrben

Kössler akkor hangsúlyozta azt is, hogy a teljes hajtáslánc az Audi első akkumulátoros autóihoz Magyarországról kerül ki majd.

Waltl akkor hozzátette azt is, hogy akár elektromos autók gyártásához is adottak a feltételek a győri gyárkomplexumban

A mostani bejelentés nagyon jó hír Magyarország számára, hiszen a magyar gazdaság szempontjából fontos szereplő tervezi azt, hogy a hagyományos, belsőégésű motorral szerelt járművek gyártásán túl, a jövő járműiparában meghatározó szerepet betöltő elektromos autók előállítását nálunk is végzi majd. Ennek köszönhetően pedig olyan terméket, illetve termékeket állíthatunk elő, amelyekre előreláthatólag 10-20-30 év múlva is szükség lesz. Ezt tovább gondolva pedig a mostani bejelentés nem csak újabb hazai beruházásokat, hanem a meglévő munkahelyek megtartását, adott esetben újabb munkahelyek létesítését is jelentheti.

Az Audi még tavaly jelentette be, hogy az első tömeggyártott elektromos autója egy SUV lesz, mely gyártása 2018-ban a Brüsszel melletti összeszerelő üzemben indul.Azonban a szakszervezetek nem nézték jó szemmel, hogy nem az Audi otthonában fogják gyártani az új elektromos modellt, így komoly nyomást gyakoroltak az autógyártóra, hogy mihamarabb helyezzék a gyártást Németországba.Úgy tűnik a szakszervezetek több mint sikerrel jártak, ugyanis ma a vállalat vezetője, Rupert Stadler az ingolstadti gyárban 7 ezer munkás előtt bejelentette:A németországi Ingolstadtban és Nickelsulmban lévő gyárakon kívül (ahol egyébként 88 ezer munkás, azaz globálisan az alkalmazottak kétharmada dolgozik) az Audinak vannak összeszerelő üzemei Belgiumban, Magyarországon és Mexikóban is, sőt, a Volkswagen és Skoda gyár-hálózatán keresztül a tengerentúlon is építenek autókat.Mindezektől függetlenül a szakszervezeti vezető, Peter Mosch sietségre szólította fel az Audi vezetőit, hogy mihamarább kezdjék meg az elektromos autók összeszerelését a német gyárakban, mivel a munkások attól tartanak, hogy elveszíthetik a versenyt az elektromos autók piacán.-Mondta Mosch.Peter Kössler, az Audi Hungária Zrt. igazgatóságának elnökeként jelentette be idén májusba, hogy megkezdődik az elektromotorok és az új járműmodell, a Q3-as egyes elemeinek gyártása Győrben.Arról, hogy a magyarországi operáció elektromotorokat fog gyártani a közeljövőben még Hubert Waltl, mint az Audi igazgatótanácsának gyártásért és logisztikáért felelős tagja (ezt a pozíciót pont Peter Kössler vette át tőle idén augusztusban) beszélt Ingolstadtban tavaly novemberben.