Érdekel, mennyi időt nyersz, hogyha a megengedettnél gyorsabban hajtasz?

Mindenkinek mást jelent az a megnyerhető 6, 10, 15, 20 perc, de azért érdemes megfontolni, hogy megéri-e a kockázatot ez a minimális nyereség, szerintünk nem.

Hogyha megnézzük a legfrissebb baleseti statisztikákat, akkor általánosságban elmondhatjuk, hogy a személyi sérüléssel járó közúti balesetek legnagyobb hányadáért (közel 30 százalékáért az év első kilenc hónapjában) a gyorshajtás tehető felelőssé.Természetesen ezeknek a baleseteknek csak egy része következik be a magyar autópályákon, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az autópályákon bekövetkező balesetek legnagyobb hányadát pont a ráfutásos, utoléréses balesetek adják, amelyek bekövetkezéséért gyakran a gyorshajtás tehető felelőssé.Ezért úgy gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy mit nyerhet egy-egy autós azzal, hogy a megengedett sebességnél kicsivel gyorsabban közlekedik, vagy éppen sokkal gyorsabban, kockáztatva ezzel mások és saját maga testi épségét.Valószínűleg kevesen vannak azok, akik a napi adrenalinfröccs kedvéért szegik meg a szabályokat és hajtanak sokkal gyorsabban a megengedettnél. A legtöbben csupán hamarabb akarják elérni úti céljukat, vagyis időt akarnak nyerni.De pontosan mennyi időt tudunk megspórolni azzal, hogyha az autópályán 130 helyett 140-nel, vagy 150-nel közlekedünk egy adott távolságon? Többek között erre a kérdésre is választ ad az alábbi táblázatunk, amelyben azt számoltuk ki, hogy adott távolságokon mennyi időt nyerhet egy autós, vagy motoros, hogyha a megengedett 130 km/h-s tempónál gyorsabban közlekedik. Arra természetesen mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy a "megnyerhető" idő számításakor a teljes útra vonatkozó átlagsebességgel kalkuláltunk. Illetve a ténylegesen "megnyerhető" idő eltérhet az egyes modelleknél annak függvényében, hogy mennyit csal a kilométerórája.Végignézve a táblázatot gyorsan kiderül, hogy például egy Budapest-Siófok távolságon, ahol nagyjából 100 kilométeres szakasz tehető meg szabályosan 130 km/h-s sebességgel, kicsivel több, mint 3 perc nyerhető, ha valakinek sikerül végig a 140 km/s átlagsebességet tartania. Sokan közlekednek úgy az autójukkal, hogy a tempomatot 150 km/h alá állítják, mert tartja magát a legenda, hogy a sebességmérők 155 km/h fölé vannak állítva, így pedig megúszhatják a büntetést. Nos, ezek az autósok nagyjából 6 percet nyerhetnek az imént említett 100 kilométeres távon. És vannak persze az igazán nagypályás versenyzők, akik 180-200 km/h-s sebességgel döngetnek gyakran az autópályákon, ők durván negyedórát tudnának megtakarítani ezen az útszakaszon, hogyha nem kell folyton lassítaniuk a lassabban haladó, előzésbe kezdő járművek miatt.