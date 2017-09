Hamarosan véget érhet az elektromos autók ingyenes töltése Magyarországon

A hatályos kormányrendelet szerinti az elektromobilitás szolgáltatás nem engedélyköteles, vagyis a szolgáltatás jelenleg is lehetséges a vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások betartásával. E szolgáltatók szabadon alakíthatnak ki tarifákat lakossági és üzleti felhasználóknak, nincs törvényi megkötés, ami ezt korlátozná

Hétfőig 24 engedélyt adott elektromos járműtöltő állomások működtetésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), s ezeknek a száma a közeljövőben rohamosan növekedhet. A piaci érdeklődést serkentheti, hogy a kormány tervei szerint 80 kilométerenként épülnének egyenáramú gyorstöltők, amelyek telepítéséhez az önkormányzatok százszázalékos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.Az országban már ma is több helyen feltölthetők az elektromos járművek, de még ingyen.- válaszolt a Világgazdaságnak a MEKH. A hivatal engedélyére tehát csak töltő működtetéséhez van szükség.A közelmúltban megjelentek a töltőállomásokon az áramtöltés mérésének, tarifaképzésének és számlázásának szabályairól szóló rendeletek, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pedig korábban azt közölte, hogy nem lesz jövedékiadó-tartalma a járműhajtásra szolgáló áramnak.A 24, kiadott engedélyből 20 az Elműé, amely első lépésben 19 fővárosi és egy miskolci berendezéssel lépne a piacra. A társaság arra számít, hogy megkeresik majd együttműködési szándékkal önkormányzatok és kiskereskedelmi láncok, amelyeket a törvény bizonyos ütemezésben áramtöltők kialakítására kötelez.Az E.ON egyelőre csak egy győri fizetős e-töltőre kért engedélyt, ahogyan egy engedélyt szerzett a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. is, míg a Főtaxi két berendezéssel próbál szerencsét. A taxisok egyébként állami segítséget is kaphatnak: Lepsényi István, az NGM gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára a napokban ismertette, hogy az állam támogatni fogja az elektromos taxik vásárlását és üzemeltetését, valamint az elektromos autók megosztásának (carsharing) további terjedését.Bővül továbbá az állami elektromosautó-flotta, a beszerzéshez az önkormányzatok és az állami tulajdonú cégek is csatlakozhatnak. (Ezenfelül jogi személyeknél 5-ről 35-re emelkedik a támogatható autók száma, a költségvetési intézményeknél nem lesz felső határ, és ügyvédi irodák, ügyvédek is igénybe vehetik a támogatást.)Az említett, százszázalékos támogatásra az államtitkár szerint eddig 75 önkormányzat pályázott 535 millió forint értékben, ebből 443 töltőpontot létesítenének.