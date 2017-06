Már júliusban megszerezhetik a franciák a magyar Opel-gyárat

Már júliusban lezárulhat az Opel eladása

Az ügy hátteréről

Komoly ígéreteket tettek a franciák

Nagy-Britanniában nem lesznek gyárbezárások

A szigetországban a gyártást egészen 2021-ig garantálják, illetve Lutonban a Vivarokat egészen 2025-ig gyárthatják, így a Vauxhall 4 500 alkalmazottjának nem kell egyelőre azért aggódnia, hogy elveszíti a munkahelyét

A Vauxhall nyugdíjalapjának tagjait sem érheti veszteség

A német üzemekben dolgozó közel 19 ezer alkalmazott esetében 2018 végéig nem kerül sor elbocsátásokra

Legalább 2020-ig további beruházásokat hajtanak végre a németországi üzemekben.

A PSA Csoport márciusban egyezet meg a General Motorsszal az európai divíziójának, az Opel/Vauxhallnak a megvásárlásáról. A franciák 2,2 milliárd eurót fizettek a vállalatért és akkor még azt kommunikálták, hogy az üzlet várhatóan 2017 végén zárul majd le teljesen.Az Opel viszont bejelentette, hogy megállapodtak a felek abban, hogy július 31-ig lezárják az üzletet. Ehhez persze szükségük lesz a versenyhivatal jóváhagyására is, viszont hogyha sikerül a tervet megvalósítani az azt jelenti, hogy a tervezett időponthoz képest durván fél évvel korábban kerül majd az Opel francia tulajdonba.Minderre azért kerülhet sor a Reuters értesülései szerint, mert a General Motors kötelező érvényű szerződések aláírásával hivatalosan ígéretet tett a gyári munkahelyek megőrzésére. A GM három évig garantálta a munkahelyek védelmét.A General Motors elhúzódó tárgyalások után 2,2 milliárd euróért értékesítette európai leányát, az Opelt, amely 1999 óta veszteséges volt. A vevő a francia PSA-csoport volt, amely vállalta, hogy tiszteletben tartja a munkahelyek és üzemek megőrzéséről, és a beruházások folytatásáról szóló szerződéseket és megállapodásokat, amelyeket még a GM idejében kötöttek. Mindehhez az is kellett, hogy Németországban és Nagy-Britanniában a vezető politikusok és a szakszervezetek vezetői keményen az asztalra csapjanak, és arra kényszerítsék a PSA-csoportot, hogy tegyen vállalásokat arra vonatkozóan, hogy biztosítja majd az Opel működését a jelenlegi formájában.Sokáig ugyanis teljesen titokban folytak az egyeztetések a felek között az Opel eladásáról, illetve megvételéről, így azokat az országokat, ahol az Opel gyárakkal és kutatás-fejlesztési központokkal rendelkezett, teljesen váratlanul érte a hír. Persze a tervezett üzlet kipattanását követően a GM és a PSA-csoport menedzsmentje azonnal tárgyalásokat kezdeményezett azoknak az országoknak az illetékes döntéshozóival, amelyekben az Opel a legnagyobb gyártókapacitásokkal rendelkezik és ahol a legtöbb embert foglalkoztatja a német autógyártó. Az igyekezetük nem volt véletlen, a brit és a német politikusok, valamint a helyi szakszervezetek komoly akadályokat gördíthettek volna a tervezett üzlet elé, hogyha nem sikerül velük is egyezségre jutniuk.Annak érdekében, hogy senki ne gördítsen akadályokat a tervezett üzlet elé a PSA Csoport menedzsmentje nagyon komoly vállalásokat tett: