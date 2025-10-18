Figyelem: az elemzők szerint nagyot ralizhatnak ezek a részvények!

Kifejezetten jó volt idén a tőzsdei hangulat, számtalan jó sztori volt a tőkepiacokon, a nagy tech cégektől, a közműszektorig, de a kvantum részvények is nagyot mentek, vannak viszont lemaradók, amik között az elemzőknek új kedvence van. ha olyan befektetést keresünk, ami eddig nem volt fókuszban, nincsenek csúcson az árfolyamok, és ami most fordulhat, akkor itt érdemes körülnézni! Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Egy lemaradó szektor most nagyot mehet

2025 egyértelműen jó tőkepiaci hangulatban telt az év nagy részében, a rali széles körű volt, amiben több szektor is részt vett:

az élen a tech szektor megy, de jól teljesítenek a közműcégek, a védelmi vállalatok, a kommunikációs szektor is.

Van viszont egy szektor, ami eddig kimaradt a raliból, és nem is véletlenül: