Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Podcast

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz-ukrán háború lezárását célzó lehetséges budapesti tárgyalásával foglalkoztunk. Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban van és Trumppal egyeztetne, a fronton a diplomáciai erőfeszítések ellenére sem lett jobb a helyzet, sőt. Vendégünk Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt. A műsor második részében a kriptopiac legújabb leolvadása kapcsán vizsgáltuk meg, hogy milyen összefüggés lehet a zuhanás és a banki részvények gyengélkedése között, illetve mikor jöhet el egy kedvező beszállási pont. A témáról Kaszab Balázzsal, a Portfolio vezető elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Budapesten hozhatják tető alá az orosz-ukrán békét? − (1:35)
  • Tájkép kriptoleolvadás után − (14:31)
  • Tőkepiaci körkép − (23:43)

