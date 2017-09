Mi történik itt? - Hirtelen mindenki elektromos teherautót és kamiont akar gyártani

Az elektromos autók lassan kezdenek a hétköznapi életünk részévé válni, az elektromos teherautók és kamionok piacáért viszont még csak most indul a csata

Egymás után jelennek meg új elektromos teherautók a piacon és mutatnak be elektromos kamionokat, amelyek az áruszállítást biztosíthatják a jövőben

A vezető gyártók igyekezete nem véletlen, a Deutsche Post példája jól mutatja, hogy bárkiből lehet komoly konkurencia és nem szabad késlekedniük, ha versenyben akarnak maradni

A Daimler elektromos teherautóval támad Amerikában

A németek bejelentették, hogy a United Parcel Service (UPS) lesz az első kereskedelmi vásárlója elektromos teherautójuknak, amelyet leánycégük, a Mitsubishi Fuso gyárt. Az eCanter elektromotorjának teljesítménye 185 kW, míg akkumulátorkapacitása 70 kWh. Utóbbi a jármű aktuális súlyától és a felhasználás körülményeitől, módjától függően akár több mint 100 kilométeres hatótávolságot is képes biztosítani.A Daimler az első két évben csak 500 darabot akar értékesíteni az eCanterből, ennek oka az, hogy rövid időn belül még hatékonyabb és még olcsóbb teherautókkal akarnak megjelenni a piacon. Az eCanter gyártása egyébként idén januárban kezdődött meg Portugáliában és Japánban.

Forrás: Daimler

Már a német postások is elektromos kishaszon-gépjárművet építenek

Augusztusban a Ford és a Deutsche Post DHL bemutatta első közös gyártású elektromos kishaszon-gépjárművét, a StreetScooter Work XL-t. A tisztán elektromos meghajtású járműből a tervek szerint idén 150 darab készülhet, míg 2018 végig összesen 2 500 darabot gyárthatnak a StreetScooter Aachenben működő üzemében. A jövőben a Work XL is megjelenhet kereskedelmi forgalomba, ahogy a korábbi típusok, a Work és a Work L változat.Az elektromos jármű három különböző méretű akkumulátorral szerelik majd. A legkisebb 30 kWh-s lesz és durván 80 kilométer megtételére elegendő energiát biztosít. A legnagyobb változat pedig 90 kWh-s lesz, és mintegy 200 kilométert lehet a segítségével megtenni majd.A hírek szerint a Work XL 1 900 liter gázolajat takarít majd meg évente, így a szén-dioxid-kibocsátás mértéke 5 tonnával csökkenhet. Ez a teljes - 2 500 darabos - tervezett flottára vetítve, mintegy 4,75 millió liter üzemanyag-megtakarítást jelent.

Forrás: Deutsche Post

Kicsit odébb van még a gyártás - De érkezik a Tesla bestiája

Rengeteg ember azt gondolja, hogy a nagy teherbírású, hosszú távra tervezett kamionok nem lehetnek elektromosak. Mi azonban úgy hisszük, hogy ez igenis lehetséges

A Cummins ellopta a show-t Musk elől

Elon Musk, a Tesla vezére Twitteren jelentette be, hogy a szeptember 28-ára tervezett bemutató helyett október 26-án ismerheti meg a nagyközönség vállalata elektromos kamionját, amelyet nemes egyszerűséggel csak bestiának nevezett.Ugyan a részletekről egyelőre nem sokat tudni, de a pletykák alapján 200-300 mérföld, azaz durván 320-500 kilométer lesz a kamionok hatótávolsága. Musk korábban azt is felfedte, hogy a jármű komoly játékos lesz a kamion szegmensben, és úgy lehet majd vezetni, mint egy sportautót.- jelentette ki a Tesla vezére.Egyébként a Tesla kamion programját a szektorban öreg motorosnak számító Jeomre Guillan vezeti, aki előtte a Daimlernél dolgozott, mint a teherautó-részleg termékfejlesztési vezetője.Amíg Musk azon dolgozott, hogy cége új járművére irányítsa a világsajtó figyelmét, néhány héttel ezelőtt jött egy másik amerikai vállalat és ellopta a show-t a Tesla elől. A világ egyik vezető dízeles és gázos meghajtású kamionokat gyártó cége, a Cummins ugyanis bemutatta saját, működőképes elektromos teherautóját, aminek az értékesítése 2019-ben kezdődhet meg.Az AEOS-nak nevezett jármű elektromotorját 140 kWh-s akkumulátor táplálja, a teherautó hajtásláncát két év múlva buszokba és más teherautókba is beszereli majd a cég. A 8,2 tonnás vontató egy feltöltéssel akár 100 mérföldet, vagyis közel 161 kilométert tud megtenni, de további akkumulátorok beépítésével akár 300 mérföldre (~483 km) is növelhető a hatótáv. Az akksicsomagot extrém hatékony, 140 kWh-s töltővel egy óra alatt lehet feltölteni, a Cummins célja, hogy a töltési időt 20 percre csökkentsék.Az AEOS kamionokat elsősorban városi használatra, például élelmiszer-szállításra ajánlják, de kikötői áruszállításra is alkalmasak. A Cummins vezérigazgatója szerint az akkumulátor-technológia jelenlegi szintje mellett nagyobb távolságok egyelőre nem tehetők meg teljesen elektromosan, ráadásul nagyobb súlyt sem tudnak egyelőre hatékonyan elvontatni az elektromos teherautók. A Cummins célja egyébként nem az, hogy komplett teherautókat gyártson, inkább csak a hajtásláncot szállítaná, az akkumulátorokat pedig más gyártóktól vásárolná meg.

Forrás: Cummins