Chipgyártó óriás születhet

A Broadcom 70 dollárt ajánl a Qualcomm részvényeiért, vagyis összesen 105 milliárd dollárt fizetne érte.A korábban kiszivárgó pletykák szerint az akvizíciót részvénnyel és készpénzzel finanszíroznák, az ár legalább háromnegyedét fizetnék készpénzzel. Még folyamatban van a Qualcommnál az NXP Semiconductors felvásárlása is, 38 milliárd dollárért.A hírek szerint a Broadcom hónapok óta dolgozik az ajánlaton és már korábban megkörnyékezte a céget, de gyorsan visszautasították és valószínűleg a Qualcomm most is minden erejével az ajánlat ellen lesz. Az ügyhöz közel álló források szerint a részvényenkénti 70 dollárnál sokkal magasabb árajánlatot szeretnének látni.