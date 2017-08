Csődbe ment a második legnagyobb német légitársaság

Fizetésképtelen az Air Berlin

A légitársaság folytatja működését, továbbra is szállít utasokat

Csődvédelembe menekült az Air Berlin, a második legnagyobb német légitársaság azután vált fizetésképtelenné, hogy az egyik nagytulajdonosa, az Etihad Airways nem finanszírozta tovább az Air Berlin működését.A német állam áthidaló hitelt nyújt az Air Berlinnek, hogy az folytathassa működését, különben már azok az utasok sem tudtak volna visszaérkezni Németországba, akik az Air Berlin járataival utaztak volna. Brigitte Zypries (SPD) német gazdasági miniszter bizakodó azzal kapcsolatban, hogy az Air Berlin visszafizeti majd a 150 millió eurós hitelt.A bajba jutott légitársaság jelezte, a már megváltott jegyek érvényesek, vagyis a vállalat működése folyamatos, továbbra is szállítanak utasokat, nem csak az Air Berlin, de a leányvállalata, a Niki is üzemelteti a repülőgépeit.A Lufthansa közben jelezte, támogatja a német kormányt az Air Berlin újrastrukturálásában, akár az Air Berlin egyes részeinek átvétele is az opciók között van.Az Air Berlin részvényeit felfüggesztették, a Lufthansa papírjai a bejelentést követően estek, jelenleg azonban már közel 3 százalékos pluszban állnak.