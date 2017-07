"Égbekiáltóan" megsértették szerződéseit a Siemens szerint Oroszországban

Ez a fejlemény égbekiáltó módon megsérti a Siemens szállítási szerződéseit, az uniós szabályokat és a kölcsönös bizalmat

Amint azt korábban megírtuk , a Siemens négy gázturbinát adott el Oroszországba, melyekről később kiderült, hogy a Krímbe kerültek. A hivatalosan Ukrajnához tartozó félszigetet Oroszország 2014-ben jogellenesen annektálta. Az Európai Unió ezért büntetőintézkedéseket vezetett be Oroszországgal szemben és szinte teljes gazdasági embargót rendelt el a Krímmel szemben.- húzta alá a vállalat közleményében, melyben tudatta, hogy, amely névtelenséget kérő források szerint részt is vett a turbinák Krímbe szállításában és üzembe helyezésében.A Siemens emellett felajánlotta, hogya Tyehnopromekszport nevű orosz céggel, és ennek megfelelőena turbinákat. Mindazonáltalis tesznek, hogy megakadályozzák a további szállításokat a Krímbe, és a turbinák visszakerüljenek eredeti rendeltetési helyükre, a dél-oroszországi Tamanba.Oroszország két erőművet is épít a Krímben, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök biztos energiaellátást ígért a helyieknek. A félszigetnek ugyanis nincs szárazföldi összeköttetése Oroszországgal, s energiaellátása Ukrajnától függ. A Kreml korábban azt állította, hogy a Krímbe került turbinák Oroszországban készültek.