Így kell felépíteni a jövő okoshálózatait

A szél és napenergia termelés technológiai jellemzői

A megújuló energiatermelés hálózatokba történő beintegrálása magában foglalja az összes technológiai, intézményi, energiapolitikai és piacfelépítéssel kapcsolatos változást, ami ahhoz kell, hogy nagy mennyiségű megújuló energiát biztosan és költséghatékony módon tudjunk az energiarendszerbe juttatni. Az árampiac fizikai jellemzői megkövetelik, hogy a kereslet és a kínálat folyamatosan egyensúlyban legyen. Ezt jelenleg még megnehezíti, hogy nagy mennyiségben nem lehet gazdaságosan az áramot tárolni. Azt, hogy egy áramelosztó hálózatba mennyire nehéz az ingadozó megújuló energiát integrálni, elsősorban két tényezőnek az egymásra hatásától függ: ez a termelési technológia és a rendszer rugalmassága.Az egyik lényeges jellemző, hogy a szél és a napenergia esetében a maximális termelés váltakozik a rendelkezésre állás függvényében. A második fontos tényező, hogy ezek a termelésbeli ingadozások kellő megbízhatósággal csak néhány napra jelezhetők előre, az előrejelzések pontossága pedig nagymértékben nő, ha csupán néhány órára tekintünk előre. A harmadik fontos tényező, hogy a szél és a nap is áramátalakító technológiákkal jut be a hálózatokba. Az is lényeges szempont továbbá, hogy a fosszilis üzemanyagokkal ellentétben a nap és a szél nem szállítható, a legjobb erőforrásokkal rendelkező lokációk pedig jellemzően távol vannak a fogyasztás helyétől. Azt, hogy mennyire nehéz a nap és szélenergiát az energiarendszerekbe táplálni, több más tényezőtől is függ. Az integráció könnyebb ott, ahol az áram iránti kereslet és a megújuló energiatermelés pozitív korrelációt mutat. Fontos tényező a rendszerek rugalmassága is, ez kritikus a megújuló energia felvételéhez.Az IEA vizsgálatai szerint az áramkereslet, valamint a nap és szélenergia erőforrások között Dél-Afrikában pozitív korreláció volt kimutatható, ahol sem a keresletnél, sem a termelésben nincs jelentős szezonalitás. Ami nagyon lényeges tényező itt, hogy a szélenergiánál Dél-Afrikában jellemzően este és éjszaka van a csúcsidőszak, ami jól kiegészíti a napenergia termelést. Ezzel szemben például Dániában nem ilyen kedvezők a feltételek: vannak olyan időszakok a szélenergia termelésben, aminek a keresleti fedezete igen alacsony.

Forrás: IEA, Portfoliio

A bűvös 10 százalékos határ

a hálózat teljes, rendszerbarát átalakítása a nettó hatások maximalizálása érdekében: a fókusz nem csak az egyes termelési technológiák költségén van

a hálózatok jobb működtetése, fenntartása a kínálat biztonságának növelése érdekében (ez magában foglalja a megújuló termelés előrejelzésének javulását, valamint az erőművek termelésének jobb összehangolását, tervezését

további rugalmas erőforrásokba történő beruházások

Paradigmaváltás az alacsony és közepes feszültségű hálózatoknál

Egyre több országban éri el a megújuló alapú energiatermelés a 10 százalékos, vagy az ezt meghaladó szintet. Ezt jellemzően úgy sikerült megvalósítani, hogy a meglévő hálózati eszközök működését javították, nem volt szükség további jelentős tőkeberuházásokra. Egy bizonyos szint után azonban ez már nem elegendő.Az IEA szerint az elosztórendszerek transzformációja során az alábbi területeken van szükség stratégiai döntések meghozatalára:Ahhoz azonban, hogy ezek az intézkedések kifejthessék hatásaikat, megfelelő piaci, energiapolitikai és szabályozói környezetre, háttérre van szükség. A rendszerek átalakítása gyakran azt is megköveteli, hogy az energiarendszerhez tartozó intézmények új szerepet kapjanak.Az egyre nagyobb arányú megújuló energiatermelés hatására egyre összetettebbek lesznek az áramlások az elosztórendszerekben, ami szükségessé teszi az innovatív megoldásokat a tervezésben és a hálózatok működtetésében. Ennek pedig vannak technológiai, intézményi és gazdasági következményei.Technológiai szempontból az egyre dinamikusabb és kétirányú áramáramlások megkövetelik az erősebb kontrollt, valamint az infrastruktúra fejlesztését. Ezen a téren az új generációs technológiák - mint például a fejlettebb inverterek - segíthetik a helyi elosztóhálózatok biztonságos üzemeltetését, csökkentve egyúttal a teljes rendszerbeli energiaveszteséget.A gazdasági szempontokat nézve szükség van az árampiacokon az árazás megreformálására. Ahol a fogyasztók saját maguk építik ki napenergia rendszereiket, a kiskereskedelmi árazásnak meghatározó szerepe lesz a beruházásösztönzésben és az erőforrások működtetésében.Intézményi oldalon szükséges annak a felülvizsgálata, hogy a jelenlegi szerepek és felelősségi viszonyok kellően tudják-e kezelni a technológiai és üzleti modell változásokat. A piacokat hagyományosan a rendszerirányítók vezérelték, ezek között pedig nagyon kevés az, aki lehetőséget ad a decentralizált megújuló energiatermelésre.

Forrás: IEA, Portfolio

Nem csak a költség számít

Az elektromos áram értéke függ attól, hogy mikor és hol termelődik, különösen igaz ez egy olyan rendszerben, ahol magas a megújulók aránya. Ennek mentén meghatározható a rendszerérték (System Value), ami a nettó hasznot jelenti egy adott termelési technológia rendszerhez történő hozzáadásakor. A magas értékek azt jelentik, nagyon közel van egymáshoz az, amit az adott technológia nyújtani tud, és az, amit az áramelosztó hálózat igényel. Ez a koncepció láthatóan messzebb megy a puszta termelési költségnél. A rendszerértékek kulcsfontosságú információkkal szolgálhatnak majd az energiapolitikai döntéshozóknak és az áramelosztó rendszerek szereplőinek: ahol egy megújuló termelési technológia rendszerértéke magasabb, mint a termelés költsége, ott további kapacitások kiépítése segíthet a teljes hálózat költségeinek csökkentésében.