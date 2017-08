Két hónap és újra elszállhat az olajár

A matek azt mutatja, hogy a PDVSA nem marad szolvens orosz és kínai segítség nélkül. Úgy gondoljuk, a csőd valós és jelentős veszély

Helima Croft úgy véli, hogy az egyik ilyen tényező a venezuelai olajóriás, a Petroleos de Venezuela SA csődje lehet, az állami tulajdonban lévő vállalat kitermelése ugyanis az olajárak összeomlása óta folyamatosan csökkent. Közben az olajcégnek mintegy 3,5 milliárd dolláros adósságot kell törlesztenie október-november környékén. Könnyen lehet, hogy nem tudják ezt kifizetni és csődöt jelentenek - véli a CNBC -nek nyilatkozó elemző.A másik meglepetés az lehet, ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy inkább felbontja az Iránnal kötött megállapodást és újra visszakerülhetnek a szankciók a perzsa ország nyakába. Ehhez az kell, hogy Donald Trump azt mondja, hogy Irán nem működik együtt az atomprogramjának limitálásával. Az újabb szankciók értelemszerűen Irán olajkitermelését is megtorpedóznák.John Kilduff, az Again Capital energiapiaci elemzője úgy véli, utóbbira nem sok esély van, mivel ha Amerika az újbóli szankciók mellett is dönt, más országok nem fogják támogatni a lépést. Hozzátette: mivel a venezuelai óriásvállalat adósságának jelentős része orosz és kínai kézben van, könnyen lehet, hogy nem hagyják a céget csődbe menni - bár a Rosznyeft, a PDVSA egyik fő közvetett hitelezője elvileg nem lesz hajlandó újabb hiteleket folyósítani a vállalatnak.- mondta Croft.