Évtizedek óta nem látott időjárás sújtja Dél-Európát

Ez az év nem rossz volt, hanem katasztrofális. Nem emlékszem ehhez hasonló évre kisgyerekkorom, 1992 óta

A gabona és az olíva mellett a dió, a mandula és a pisztácia termésmennyiségei valószínűleg szintén mind jelentősen zuhannak idén, de az emelkedő hőmérsékletet és csapadékhiányt a szőlő is nehezen viseli.

A mediterrán térségben több helyen már hónapokkal korábban lehetett észlelni a közelgő drámai mértékű aszály jeleit, hiszen már. A szárazság emellett rendkívüliis együtt járt, akadnak farmerek, akik. Különösen súlyosan érintette az extrém időjárás Kasztília és Leónt, Spanyolország legnagyobb gabonatermesztő régióját, ahol a becslésekról szólnak.- idézte a Reuters Joaquin Antomio Pino spanyol gabonatermesztőt.A gazda több táblát le sem aratott, mivel a megmaradt csekély mennyiségű gabonából származó bevételek előre láthatólag még az aratásban résztvevőMíg az EU összességében jelentős gabonaexportőr, Spanyolország és Olaszországra szorul, amely igényét egyebek mellett Franciaországból, az Egyesült Királyságból és Ukrajnából elégíti ki. A 2017/2018-as piaci évben a spanyol búzaimport-igény várhatóanemelkedik az előző évhez képest és elérheti az 5,6 millió tonnát az Agroinfomarket adatai alapján. A szárazság azsem maradt hatástalan, a búza határidős jegyzései átlagosanemelkedtek június eleje óta, noha a viszonylag kedvező franciaországi terméskilátások alapján az EU megfelelő idei ellátása biztosítottnak tűnik.Spanyolország és Olaszország egybenis. A termelés várhatóan mindkét országban esik majd, Olaszországban pedig, ahol a mostani szárazság csak tovább súlyosbította az elmúlt években a rovarok és bakteriális fertőzések által okozott nehézségeket, különösen meredek zuhanás valószínűsíthető, így az ország olívaolaj-termeléseidén a Nemzetközi Olívaolaj-tanács előrejelzése szerint. Korábban nem volt rá példa, de az idei évben először idén bizonyos területeken máraz olajfa-ültetvényeket.A szárazság más ültetvényekben is károkat okozott, a Coldiretti, az olaszországi mezőgazdasági termelők egyesülete szerint az olasz farmereknek okozott kár értéke már meghaladja azt. Ehhez hasonlóan Spanyolországban is, még az üvegházakat is, hiszen az öntözési célra rendelkezésre álló víz mennyisége erősen csökkent az aszály miatt.A spanyol mandulatermés például várhatóanmarad el az előző évitől a fiatal spanyol gazdák szervezete szerint.Az emelkedő hőmérsékletet sokan egy hosszabb távú trend részének látják, amely már a régió. Tudományos előrejelzések szerint a klímaváltozás hatására az ideihez hasonló hőhullámok és aszály egyre gyakoribbak lehetnek a következőkben. Tovább árnyalja a kilátásokat, hogy mindez természetesen nem csupán Európát érinti, de azon régiók jelentős részét is, ahonnan Európa mezőgazdasági növény importja származik.