Döbbenetesen alulbecsülték a napenergia előretörését az USA-ban (is)

A 2006-ban elkészített előrejelzéshez képest a tényadatok szerint 2016-ra 4813 százalékkal nagyobb fotovoltaikus napelem-kapacitás lett telepítve az Egyesült Államokban; a kormányzati szakszerv mindösszesen 0,8 GW instalállt szolár kapacitást valószínűsített a tavalyi évre, ezzel szemben év végén már 39,3 gigawattnyi telepített kapacitással rendelkezett az USA.

A Natural Resources Defense Council nevű nonprofit környezetvédelmi szervezet és a Statista vezető nemzetközi statisztikai portál közösen elemezte az EIA energiahasználatra és -termelésre vonatkozó prognózisait, és úgy találták, hogy a 2006 és 2016 közötti években a hivatal szisztematikusan alulbecsülte a megújuló források terjedésére vonatkozó becsléseket. A zöld források valószínűsíthető jövőbeli szerepének elbagatellizálása különösen a napenergia esetében szembeszökő.A bő tíz éve, 2007 februárjában az USA energiaügyi minisztériuma által kiadott, 30 éves előretekintéssel elkészített prognózisa döbbenetes mértékben, több nagyságrenddel vétette el a megújulók 2016-ra várható részarányát.Ha nem is ekkora, de még így is kínosan nagy eltérés mutatkozik a szélenergia várható szerepére vonatkozó prognózis és a végül megvalósultak között. A várt 17,8 GW-tal szemben kiépített 82 GW kapacitás 361 százalékkal múlja felül az előrejelzésben szereplő értéket.Az USA tíz évvel ezelőtti kormányzati előrejelzése a fentiek mellett alaposan tévedett még egyebek mellett a szén-dioxid-kibocsátás (a tényhez képest +24% eltérés), a teljes energiafogyasztás (a tényhez képest +17% eltérés), valaminta szén alapon előállított villamos energia mennyiségét illetően (a tényhez képest +45% eltérés) is.

Forrás: Natural Resources Defense Council, Statista

Az ügynökség védelmében azonban megállapítható, hogy a technológiai változás üteme szinte prognosztizálhatatlan; a konzervatív modellek pedig gyakorlatilag kudarcra vannak ítélve, amikor éles technológiai, gazdasági változásokat kell előre jeleznie - márpedig az energetika terén éppen az elmúlt tíz évben forradalmi átalakulások indultak.