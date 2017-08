Fordulat az olajárakban, de a piac már a nyár vége miatt aggódik

Fél- és 1 százalék közötti emelkedés látható szerdán az olaj árfolyamában; a WTI közel 1 százalékkal 49,50 dollárig, a Brent pedig mintegy 0,7 százalékkal 49,70 dollárig drágult.

Az Amerikai Petróleum Intézet keddi jelentése szerint az előző héten az Egyesült Államok nyersolaj tartalékai a vártnál nagyobb mértékben csökkentek; a tartalék 7,8 millió hordóval 478,4 millió hordóra zsugorodott, míg az elemzők mindössze 2,7 milliós csökkenést vártak.

A szaúdi állami olajóriás, az Aramco pedig szeptembertől összességében legkevesebb napi 520 ezer hordóval fogja majd vissza globális olajszállítmányait - értesült kedden a Reuters.

Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) kedden este mérsékelte a 2018-as amerikai kitermelésbővülésre adott prognózisát, az idei évre azonban a korábbinál nagyobb emelkedést valószínűsít a kitermelésben. Az aktív olajkutak száma júniusban az elmúlt egy évet tekintve a legkisebb mértékben bővült, emellett több amerikai társaság jelentette be a kitermelési beruházásai visszafogását.

Már most nyomást helyez az árakra, hogy már csak hetek maradtak hátra a hagyományosan magasabb üzemanyag-keresletet hozó amerikai nyári szezonból. Ez pedig ismételten az amerikai nyersolaj tartalékok gyarapodását indíthatja el, amelyek az elmúlt hónapokban rekord magas szintről jelentősen csökkentek.

Az Észak-Korea és az USA közötti politikai feszültség fokozódása szintén nem használ az olajáraknak, amelyeket így az erősödő befektetői kockázatkerülés is sújt.

Az OPEC kedden este közölte, azt várja, hogy az összességében napi 1,8 millió hordós kibocsátáscsökkentési vállalás a jövőben a korábbiaknál nagyobb mértékben teljesül. Ennek érdekében ismételten vállalásaik teljesítésére sürgette tagországait.

A piac az elmúlt időszaknak megfelelően számos egymással ellentétes hatású hír között őrlődik, amelyeket pillanatnyilag a jelek szerint összességében inkább pozitívan értékel:Ezzel együtt a piac továbbra is aggódik a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének kitermelése miatt. Az OPEC tavaly év óta folytatott összehangolt kibocsátáscsökkentési erőfeszítése ugyanis újabb komplikációkkal szembesül, mivel Líbia és Nigéria korábban fegyveres konfliktusok miatt visszaesett termelése már érzékelhetően kezdi visszanyerni régi formáját. Az amerikai palaolajcégek alacsonyabb költségszintükkel továbbra is könnyedén emelik kitermelésüket az olajár kisebb emelkedéseire is, ami értelemszerűen ugyancsak a kínálatszűkítési lépések ellen hat. Nem kizárt, hogy az OPEC hamarosan további lépéseket jelent be célja elérése érdekében.A szerdai napon újabb fontos, a kereskedés irányát befolyásoló adat láthat napvilágot a tengerentúlon, az EIA ugyanis délután ismerteti heti petróleum statisztikáját.