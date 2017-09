Gond lehet az Ukrajna felől érkező gázzal? - Sietősen töltik fel a hazai tárolókat

Az év első nyolc hónapjában 26,6 százalékkal növelte a Magyarországra irányuló gázszállításait Gazprom, a Világgazdaság írása szerint pedig vélhetően a hazánk számára értékesített mennyiségen felül is tárol az orosz állami gázipari óriás. Az idei szállításaival a Gazprom azokat az országokat célozta meg kiemelt szállításaival, amelyek a későbbiekben a Török Áramlat gázvezetéken keresztül is hozzájutnak majd az orosz földgázhoz. A társaság Törökországba 22,3 százalékkal, Görögországba 14,3, Szerbiába 36,7, Bulgáriába 10,1 százalékkal több energiahordozót küldött, mint az előző év azonos időszakában. Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója egy moszkvai fórumon arról beszélt, hogy a gázipari vállalat exportja az első nyolc hónapban 126,3 milliárd köbméter volt, ami 12,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A jelenlegi töltöttség a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint 3,4 milliárd köbmétert jelent, a szint pedig a fűtési időszakig, az első hidegebb napokig még emelkedhet - tavaly például október közepén, a csúcson 3,7 milliárd köbméter földgáz állt a tárolókban. Igaz, ez nem példátlan, hiszen 2012-ben is hasonló szintet regisztráltak.Az előírt 1,2 milliárd köbméteres mennyiségnek mindenképpen rendelkezésre kell állnia az ország biztonsága érdekében a kereskedelmi készleteken felül. A biztonsági készletet - a Magyar Fejlesztési Bank-csoport tagjaként - az MMBF Földgáztároló Zrt. kezeli a Szeged és Hódmezővásárhely között fekvő Szőreg-1 tárolóban. A 30 százalékos emelésnek való megfelelés érdekében július 1-jével megkezdődött a biztonsági készlet töltése, mely a tárolási időszak alatt folyamatosan zajlott, és jelenleg is zajlik - tájékoztatta a lapot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.A gáz be- és kitárolásának műszaki biztosításáért felelős Magyar Földgáztároló Zrt. jelezte, hogy augusztus 1-jén a gázkereskedők által lekötött mobil kapacitás értéke 2,2 milliárd köbméter volt, ami 10 százalékkal magasabb a 2016 hasonló időszaki értéknél, így a betárolt gázkészlet mennyisége is nagyobb a tavalyi évhez képest. Lapértesülés szerint a kereskedők az idén a szokásosnál feszültebb amerikai-orosz viszony miatt úgy kalkulálnak, hogy a tranzitország Ukrajnával ismét gond lehet a télen.