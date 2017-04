Háborútól retteg a világ, néhány befektető pedig pezsgőt bont örömében

Az idén eddig legjobban teljesítő védelmi vállalati részvény a Boeingé volt, amely idén eddig 13%-ot növekedett, ezt követte a General Dynamics 8%-kal, majd holtversenyben a Lockheed Martin és a Raytheon 7-7%-os növekedéssel.

Bár jellemzően az Egyesült Államok már évek, évtizedek óta felhalmozott fegyvereket és bombákat vet be, az újak beszerzése pedig egy hosszas és bürokratikus folyamat (tehát rövidtávon a hadviselés felhevült intenzitása vélhetően nem fog jelentős megrendelési volumennövekedéssel is járni), nem árt, ha tudja az ember, hogy melyek azok a védelmi (vagyis komolyabb fegyvereket, fegyverrendszereket gyártó) vállalatok, amelyek a legtöbb állami megrendelést kapják, illetve melyek most az elemzők kedvencei., amelyet Trump Szíriára lőtt ki április 6-án például a, a "minden bomba anyjaként" emlegetett Massive Ordinance Air Blastbombát, amit az Iszlám Állam afgán sejtjére dobtak le, pedig a. A Boeing jelenleg a legnagyobb, 107 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú védelmi vállalat, míg a Raytheon a negyedik, 45 milliárd dollárral.Az S&P 1500 Composite Indexben(ha azt számoljuk, hogy az osztalékot újra befektettük), Donald Trump megválasztása óta pedig(a fentiek mellett a Northrop Grumman is ide tartozik), mindössze a General Dynamics és a Raytheon részvényei élvezik a MarketWatch által követett elemzők többségének a vételi ajánlatát. A legnagyobb egy részvényre jutó értékesítési bevételt egyébként évek óta a Lockheed Martin produkálja, ezt követi szorosan a Boeing és a Northrop Grumman.Persze ha tovább eszkalálódik a számos kisebb konfliktus a világban és ne adj' Isten összeérnek ezek, vélhetően a védelmi vállalatok részvényei tovább emelkednek majd.