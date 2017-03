Három nap alatt 67 százalékot keresni Mészáros Lőrinc legújabb befektetésével

Mészáros Lőrinc részesedést szerzett egy magyar tőzsdei vállalatban, a Konzumban

A hírre három nap alatt közel 67 százalékot emelkedett a Konzum árfolyama

Felpörögtek az események az egyik hazai tőzsdei cégnél, a Konzumnál, a vállalat részvényárfolyama nagyot emelkedett múlt hét péntek óta, amikor a cég bejelentette, Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a társaságban.A Konzum árfolyama múlt hét pénteken még 57 forinton zárt, miután azonban kiderült, hogy Mészáros Lőrinc részesedést szerzett a cégben, az árfolyam hétfőn és kedden is a napi limittel, közel 20 százalékkal emelkedett az árfolyam, és ma is járt már 17 százalék pluszban az árfolyam, összességében 67 százalékkal állt feljebb az árfolyam, mint múlt hét pénteken.

Lehet, hogy az én nevem valamit számít vagy valamit jelent a mai gazdaságban. Hiszen azt gondolom ez egy nyilvános részvénytársaság, tehát bárki kereskedhet vele, vehet részvényeket, gondolom így árazzák be ezt az egészet, a piac árazza be, nem Mészáros Lőrinc árazza be egy nyilvános részvénytársaságnak a részvényeit.

A forgalom egyébként az elmúlt napokban kiemelkedő, de még mindig nem magas, az elmúlt egy évben az átlagos napi forgalom közel 1,6 millió forint volt, hétfőn 10,5, kedden pedig 2,2 millió forint volt a forgalom. Hír TV-nek Mészáros Lőrinc nyilatkozott a Konzum árfolyamemelkedéséről , és bár elismerte, hogy az ő neve is szerepet játszhat a Konzum szárnyalásában, nem ő, hanem a piac árazza be a vállalat részvényeit. Mészáros a következőket mondta: