Revolut: Egyre több magyar számára már nem utazós, hanem primer bankkártya vagyunk
A Revolut immár 2 milliós ügyfélszámmal büszkélkedhet Magyarországon, amely azonban csak egy azon zászlóshajó piacok közül, ahol a litván fintech vállalat meredeken nő. A mai adásban annak kérdezünk utána, hogy mennyire fenntartható ez a növekedési pálya, milyen új funkciókkal igyekszik a cég tovább bővíteni ügyfélkörét, és hogy alakul a bankok és a fintech közötti öldöklő verseny. A Portfolio Checklist hétvégi különkiadásának vendége volt Mariia Lukash, a Revolut közép-kelet-európai régióért felelős növekedési igazgatója. Az interjú angol nyelven készült.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

